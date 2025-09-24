Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos avec garage à vendre en Turquie

5 propriétés total trouvé
Condo 3 chambres dans Besiktas, Turquie
Condo 3 chambres
Besiktas, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 167 m²
Sol 8/13
First -class decoration of the apartment in Besiktash with a view of the Bosphorus. Besikt…
$3,20M
Laisser une demande
Condo 5 chambres dans Yenimahalle, Turquie
Condo 5 chambres
Yenimahalle, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Sol 1/30
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Condo 4 chambres dans Uskudar, Turquie
Condo 4 chambres
Uskudar, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 278 m²
Sol 8/12
Роскошная резиденция в самом сердце Ускюдара Квартира находится в комплексе, который явля…
$1,60M
Laisser une demande
Condo 3 chambres dans Cekmekoy, Turquie
Condo 3 chambres
Cekmekoy, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 186 m²
Sol 5/12
A luxurious house in the elite area of ​​the Asian Istanbul   The complex consists of …
$610,633
Laisser une demande
Condo 5 chambres dans Région de Marmara, Turquie
Condo 5 chambres
Région de Marmara, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 260 m²
Sol 5/10
The residence is surrounded by green nature and a view of the lake The apartment is locat…
$461,866
Laisser une demande
