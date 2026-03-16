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Condos à vendre en Antalya, Turquie

Alanya
5
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6 propriétés total trouvé
Condo 4 chambres dans Aksu, Turquie
Condo 4 chambres
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 146 m²
Nombre d'étages 20
Antalya / Altıntaş – Vie moderne, prêt à être livréAntalya / Altıntaş – Vie moderne, prêt à …
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Agence
TURN KEY REAL ESTATE
Langues
English
Condo 1 chambre dans Mahmutlar, Turquie
Condo 1 chambre
Mahmutlar, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 4
$79,264
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Condo 2 chambres dans Alanya, Turquie
Condo 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Sol 4
$108,988
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AuraAura
Condo 2 chambres dans Kestel, Turquie
Condo 2 chambres
Kestel, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 5
$134,603
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Condo 1 chambre dans Kestel, Turquie
Condo 1 chambre
Kestel, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
$50,476
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Condo 2 chambres dans Kestel, Turquie
Condo 2 chambres
Kestel, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 2/5
$118,768
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Caractéristiques des propriétés en Antalya, Turquie

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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