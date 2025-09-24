Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos Piscine à vendre en Turquie

Région méditerranéenne
5
Antalya
5
Alanya
5
Région de Marmara
10
3 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Kestel, Turquie
Condo 2 chambres
Kestel, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 2/5
$118,768
Condo 2 chambres dans Kestel, Turquie
Condo 2 chambres
Kestel, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 5
$134,603
Condo 3 chambres dans Esenyurt, Turquie
Condo 3 chambres
Esenyurt, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Sol 1
$111,839
