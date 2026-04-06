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Immobilier commercial en Bornova, Turquie

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8 propriétés total trouvé
Restaurant 163 m² dans Bornova, Turquie
Restaurant 163 m²
Bornova, Turquie
Surface 163 m²
Sol 1/16
Propriétés commerciales dans un complexe à Izmir Bornova Les propriétés commerciales sont si…
$910,022
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Restaurant 310 m² dans Bornova, Turquie
Restaurant 310 m²
Bornova, Turquie
Surface 310 m²
Sol 1/12
Propriétés commerciales dans un projet avec une arcade à Izmir Bornova Les magasins sont sit…
$1,21M
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Propriété commerciale 173 m² dans Bornova, Turquie
Propriété commerciale 173 m²
Bornova, Turquie
Surface 173 m²
Sol 1/12
Propriétés commerciales dans un projet avec une arcade à Izmir Bornova Les magasins sont sit…
$653,170
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Restaurant 202 m² dans Bornova, Turquie
Restaurant 202 m²
Bornova, Turquie
Surface 202 m²
Sol 1/16
Propriétés commerciales dans un complexe à Izmir Bornova Les propriétés commerciales sont si…
$1,18M
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Restaurant 347 m² dans Bornova, Turquie
Restaurant 347 m²
Bornova, Turquie
Surface 347 m²
Sol 1/12
Propriétés commerciales dans un projet avec une arcade à Izmir Bornova Les magasins sont sit…
$1,29M
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Restaurant 263 m² dans Bornova, Turquie
Restaurant 263 m²
Bornova, Turquie
Surface 263 m²
Sol 1/28
Propriétés commerciales sur un chemin artériel à Bornova Les propriétés commerciales sont si…
$893,751
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Propriété commerciale 239 m² dans Bornova, Turquie
Propriété commerciale 239 m²
Bornova, Turquie
Surface 239 m²
Sol 1/28
Propriétés commerciales sur un chemin artériel à Bornova Les propriétés commerciales sont si…
$767,068
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Hôtel 40 m² dans Bornova, Turquie
Hôtel 40 m²
Bornova, Turquie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Chambres d'hôtel à RadissonVous pouvez acheter une chambre dans son intégralité ou en parts …
$37,500
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