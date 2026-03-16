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Condos Piscine à vendre en Antalya, Turquie

Alanya
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2 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Kestel, Turquie
Condo 2 chambres
Kestel, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 5
$134,603
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Condo 2 chambres dans Kestel, Turquie
Condo 2 chambres
Kestel, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 2/5
$118,768
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Caractéristiques des propriétés en Antalya, Turquie

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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