Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Rawai
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Rawai, Thaïlande

villas
388
maisons de ville
4
duplex
7
35 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 5 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Un studio écologique unique d'un célèbre développeur balinais.Complexe exclusif 5* pour ceux…
$110,291
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Appartement unique en éco-style d'un célèbre développeur balinais.Niveau complexe exclusif 5…
$173,861
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Les appartements uniques sont situés dans une zone avec une vue imprenable sur les montagnes…
$87,523
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
AtlantaAtlanta
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Le nouveau complexe d'appartements d'un développeur fiable est situé à distance de marche de…
$171,331
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 67 m²
Ce projet de taille basse d'un développeur fiable offre la combinaison parfaite de style méd…
$215,401
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Ce studio spacieux est un choix idéal pour ceux qui cherchent à acheter des appartements dan…
$73,512
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Estate Service 24Estate Service 24
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Appartements dans une copropriété exclusive dans le sud de Phuket, à seulement 250 mètres de…
$79,112
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Ce complexe allie confort et intimité, ce qui en fait un choix idéal pour la résidence perma…
$129,427
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
L'appartement est situé à 400 mètres de Rawai Embankment, l'une des zones les plus atmosphér…
$160,489
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Vienna PropertyVienna Property
Maison 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
A quelques pas du complexe se trouvent des supermarchés, des cafés et des restaurants, un po…
$231,036
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 m²
Le projet moderne se compose de 11 bâtiments et offre aux résidents un logement confortable …
$65,344
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Appartements dans une copropriété exclusive au sud de Phuket, à seulement 250 mètres de Rawa…
$147,187
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Appartements uniques dans un nouveau complexe résidentiel, situé à seulement 250 mètres de l…
$226,668
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Le complexe est situé dans une zone pratique dans le sud de Phuket et à distance de marche d…
$92,415
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Situé à seulement 200 mètres du quai Rawai, ce condominium moderne offre une combinaison par…
$115,994
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Un nouveau complexe de villa familiale premium dans le district de Nai Harn dans le sud de P…
$460,773
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Les appartements sont situés dans l'un des quartiers les plus pittoresques de Phuket, à 200 …
$151,819
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Ce projet, entouré par la mer sur trois côtés, offre la combinaison parfaite de confort et d…
$69,241
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Appartements dans une copropriété exclusive au sud de Phuket, à seulement 250 mètres de Rawa…
$138,359
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Le complexe résidentiel offre une occasion unique de devenir le propriétaire d'appartements …
$252,310
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
Une maison de ville moderne de deux étages dans un quartier calme de Rawai sera une solution…
$208,866
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Ce projet offre la combinaison parfaite de la technologie moderne et du confort, ce qui en f…
$120,193
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Le complexe est situé dans un quartier pratique au sud de Phuket, à 1,5 km de Nai Harn Beach…
$138,622
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
Complexe haut de gamme de villas intelligentes dans la région de Nai Harn dans le sud de Phu…
$519,303
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 60 m²
L'appartement est situé dans un quartier pittoresque entre les plages de Nai Harn et Rawai a…
$168,026
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
L'appartement est situé à seulement 400 mètres du pittoresque Rawai Embankment dans le sud d…
$222,145
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Maison 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Le complexe se compose de quatre bâtiments modernes, fabriqués dans le style méditerranéen, …
$107,082
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 57 m²
Il s'agit d'un élégant condominium boutique situé à distance de marche du pittoresque front …
$199,531
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Ce prestigieux complexe est situé à seulement 400 mètres du pittoresque front de mer de Rawa…
$260,394
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Appartement unique en éco-style d'un célèbre développeur balinais.Niveau complexe exclusif 5…
$288,632
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština

Caractéristiques des propriétés en Rawai, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller