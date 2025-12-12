Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Rawai
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Rawai, Thaïlande

villas
391
maisons de ville
4
duplex
7
17 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Surface 250 m²
TÉLÉCOPIEUR Il y a une merveilleuse opportunité d'acheter une villa confortable à Phuket ju…
$249,060
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 8 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 8
Surface 515 m²
Autres La villa a été achevée en janvier 2013. Notre superbe villa neuve accueille 10 perso…
$845,865
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 473 m²
A stunning villa with a pool on Rawai Beach, offering mesmerizing sea views! ⬩ 4 floors …
$789,607
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 721 m²
C'est-à-dire Cette villa d'exception offre une vue panoramique sur la mer et une retraite s…
$6,27M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 5 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 673 m²
Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 Vivez une vie côti…
$2,60M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Surface 247 m²
RAW6422 C'est une luxueuse villa privée conçue pour un séjour confortable et isolé. La vill…
$1,25M
Laisser une demande
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Surface 600 m²
Autres A 50 mètres de la plage !Complexe villa moderne situé à seulement 50 mètres de la pl…
$780,075
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 6 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 6
Surface 1 100 m²
REG 2644 Une superbe résidence privée sur trois rai de terrain en toute propriété (Chanote)…
$3,07M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 512 m²
RAW21751 Découvrez une villa contemporaine de 4 étages à Rawai, offrant une vue imprenable …
$767,544
Laisser une demande
Moya7yaMoya7ya
Villa 9 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 9 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 9
Surface 1 100 m²
RAW6655 Un subtil mélange de styles combinés avec la nature tropicale fait de cette villa u…
$1,48M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 470 m²
RAW22730 Entrez dans un havre d'élégance tropicale avec cette villa indépendante privée à R…
$1,17M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 5 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 5
Surface 720 m²
NAI4627 Cette villa est à 20 minutes en voiture du centre-ville de Phuket et populaire plag…
$1,57M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
?✨ Luxurious Oasis Retreat with 3 Bedrooms in Scenic Wichit! ✨? Discover the epitome of…
$112,496
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 2
Surface 345 m²
RAW5501 Superbe maison est située dans un quartier calme avec une infrastructure développée…
$620,301
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Luxurious and luminous, this villa with a pool near Rawai aterfront is an absolute gem. Situ…
$614,988
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 582 m²
RAW22509 Cette opportunité de pré-vente offre le meilleur prix disponible, ce qui en fait u…
$1,24M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Surface 310 m²
RAW5296 Villa contemporaine face à la plage avec accès direct à la plage d'amitié à Rawai, …
$1,39M
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Rawai, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller