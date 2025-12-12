Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Rawai, Thaïlande

villas
391
maisons de ville
4
duplex
7
405 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Nombre d'étages 1
Clarifier les offres actuelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la dispo…
$453,827
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 374 m²
Présentation de la Villa Aqua Plus Phuket, une collection premium de seulement cinq villas d…
$920,105
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Situé sur un terrain exceptionnel de 2000 m2, ce 4 chambres, 5 salles de bains Villa de styl…
$935,700
Maison 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Nombre d'étages 1
Clarifier les offres actuelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la dispo…
$401,748
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 550 m²
Située dans un quartier résidentiel paisible de Rawai, cette villa de style méditerranéen of…
$898,272
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 401 m²
Découvrez un nouveau standard de luxe tropical à Grand Sea Through Villas, une collection ex…
$898,272
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 360 m²
Vivez une vie tropicale luxueuse dans cette toute nouvelle villa de piscine privée de 4 cham…
$1,12M
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 460 m²
Cette villa moderne et spacieuse de 4 chambres, de 5 salles de bains fait partie d'une nouve…
$1,16M
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 470 m²
Prix de départ: THB 37,500,000 Vivez une île exceptionnelle dans cette toute nouvelle villa …
$1,17M
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 470 m²
Le Mandla Revelle Villa est une propriété de luxe, prête à déplacer à Rawai, Phuket, au prix…
$1,16M
Villa 5 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 5 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 447 m²
Cette villa spacieuse de 5 chambres, 6 salles de bains à Rawai, Phuket offre un mélange exce…
$932,581
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 583 m²
Cette villa Rawai entièrement rénovée à la vente est une occasion rare de posséder une grand…
$1,12M
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 440 m²
Située dans un quartier résidentiel de Rawai, cette villa magnifiquement rénovée allie un co…
$1,20M
Villa 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 152 m²
Sol 1/1
Income guaranteeAbout the complex:Wonderful villas with private pool in the quiet area of Ra…
$309,103
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 431 m²
Sol 1/2
Income guaranteeAbout the complex:Luxury villas in modern Zen design with high ceilings (3 m…
$975,287
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 1
Villa d'un étage avec piscine et terrasse pour des loisirs de 51 m2. Villa avec 3 chambres, …
$792,438
Villa 9 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 9 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 9
Nombre de salles de bains 12
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
Le complexe de trois villas est situé à 900 mètres de la plage de Nai Harn. Chaque villa d'u…
$1,85M
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
Sol 1/1
Billets pour Phuket et retour en cadeau !* À qui s'adresse-t-il : Un choix idéal pour ceux …
$387,482
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 274 m²
Sol 1/1
Offrez des billets aller-retour pour Phuket !*Idéal pour : Idéal pour ceux qui recherchent u…
$527,102
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 190 m²
Situé à seulement une courte promenade de la plage de Rawai et de son marché de fruits de me…
$492,802
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
Sol 1/1
Billets pour Phuket et retour en cadeau !* À qui s'adresse-t-il : Un choix idéal pour ceux …
$413,314
Villa 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 152 m²
Sol 1/1
Income guaranteeAbout the complex:Wonderful villas with private pool in the quiet area of Ra…
$347,740
Villa 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 2
Surface 129 m²
NAI4956 Nous vous présentons le projet est un style contemporain/moderne, situé au cœur de …
$360,276
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Surface 300 m²
Autres Savourez l'ambiance accueillante de la chaleur, de la fiabilité et du luxe dans ce c…
$1,32M
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 346 m²
Nombre d'étages 1
Villa d'un étage avec piscine et terrasse pour des loisirs de 51 m2. Villa avec 3 chambres, …
$792,438
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 310 m²
Vivez la vie tropicale moderne à Quinta Lane Villa, une collection exclusive de six villas p…
$483,445
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 600 m²
Sol 1/2
Prêt à l'emploiÀ propos du complexe :Le projet comprend 5 bâtiments et 20 unités, offrant de…
$740,190
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 273 m²
Sol 1/1
Income guaranteeAbout the complex:Modern villas are located in the south of Phuket and are d…
$792,126
Villa 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 1/1
Offrez des billets aller-retour pour Phuket !*Idéal pour : Un choix idéal pour ceux qui rech…
$288,495
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Sol 1/2
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Civetta Grand Villas is ideal for…
$1,05M
Caractéristiques des propriétés en Rawai, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
