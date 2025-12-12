Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Rawai
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Rawai, Thaïlande

villas
391
maisons de ville
4
duplex
7
108 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 2
Surface 129 m²
NAI4956 Nous vous présentons le projet est un style contemporain/moderne, situé au cœur de …
$360,276
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Surface 300 m²
Autres Savourez l'ambiance accueillante de la chaleur, de la fiabilité et du luxe dans ce c…
$1,32M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Surface 240 m²
RAW5717 Cette villa est située dans un endroit calme. À seulement 5-10 minutes des plages d…
$595,238
Laisser une demande
OneOne
Villa 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Villa 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Chambres 1
Surface 133 m²
NAI6767 Le concept de cette villa est la base de ce projet, une combinaison de fraîcheur de…
$344,501
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 2
Surface 450 m²
CHA5567 La maison neuve est disponible à la vente rapide.Maison est situé autour de Ha-Yaek…
$216,165
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
RAW21956 Découvrez un havre de raffinement et de tranquillité dans la prestigieuse région s…
$626,096
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
RAW22329 Cette exquise villa de 2 chambres, 2 salles de bains offre une opportunité incroya…
$385,338
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
RAW22753 Cette villa de deux étages au cœur de Rawai offre un aménagement pratique pour la …
$485,589
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Autres Située dans la zone tranquille de Rawai, la villa offre l'équilibre parfait entre la…
$657,895
Laisser une demande
VernaVerna
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Surface 297 m²
RAW6395 Un nouveau complexe de villas dans le sud de l'île. Ce sont 20 villas situées dans …
$560,777
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Surface 111 m²
RAW6802 Belle maison de 3 chambres à vendre située sur l'île de Phuket dans la région de Ra…
$344,298
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Surface 600 m²
REG 5940 Une maison moderne dans l'un des meilleurs endroits pour vivre sur une île tropica…
$1,25M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Surface 250 m²
TÉLÉCOPIEUR Il y a une merveilleuse opportunité d'acheter une villa confortable à Phuket ju…
$249,060
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Surface 240 m²
RAW5716 Cette élégante villa de piscine est située dans un endroit calme. À seulement 5-10 …
$520,050
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 5 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 5
Surface 450 m²
NAI5468 La villa comprend 5 chambres confortables pouvant accueillir un maximum de 10 perso…
$532,581
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Surface 293 m²
NAI5657 Villa est situé en 5 minutes en voiture de la plage de Nai Harn. La plage de Rawai …
$609,336
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Autres Les villas sont une collection de seulement 4 chambres villas de piscine qui offrent…
$673,559
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 335 m²
RAW21724 La villa est belle avec une piscine à l'intérieur du terrain.A seulement 5 minutes…
$626,566
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
RAW22697 Cette villa hors plan à Rawai offre une combinaison parfaite de confort et de vie …
$466,792
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 5 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 5
Surface 280 m²
TAB5154 La nouvelle villa de piscine se compose de 5 chambres avec salle de bains privative…
$924,185
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 8 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 8
Surface 515 m²
Autres La villa a été achevée en janvier 2013. Notre superbe villa neuve accueille 10 perso…
$845,865
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Surface 260 m²
NAI6617 Villa familiale de 4 chambres située dans un quartier résidentiel proche de la plag…
$754,015
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 7 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 7
NAI5454 Superbe et spacieuse Villa dans le développement luxueux.POINTS CLÉS – 7 chambres, …
$830,201
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 2
Surface 144 m²
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 Le nouveau projet …
$282,870
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Surface 280 m²
NAI5495 Villa contemporaine est en décoration de noir et d'or, joli contraste avec le bleu …
$479,323
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Surface 237 m²
Autres Le complexe de villas avec piscine sur la côte sud de Phuket. L'ensemble du territoi…
$456,977
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 253 m²
NAI22331 Cette villa exquise, située dans l'un des quartiers les plus recherchés de Phuket,…
$592,105
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 237 m²
Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 Cette élégante vil…
$610,902
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 5 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 530 m²
TAB22585 Une rare chance de posséder une villa haut de gamme dans l'un des quartiers réside…
$1,03M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 721 m²
C'est-à-dire Cette villa d'exception offre une vue panoramique sur la mer et une retraite s…
$6,27M
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Rawai, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller