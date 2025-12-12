Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Rawai
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Rawai, Thaïlande

villas
391
maisons de ville
4
duplex
7
3 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Maison de ville 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Discover this spacious two-storey house conveniently located next to the BCIS International …
$370,381
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Luxurious and luminous, this villa with a pool near Rawai aterfront is an absolute gem. Situ…
$614,988
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Rawai, Thaïlande
Villa 2 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Villa Suksan for Sale! Thai Bali-style 2-bedroom pool villa nestled between Chalong, Nai …
$328,241
Laisser une demande
Sky ApartmentsSky Apartments
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Rawai, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller