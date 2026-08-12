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Penthouses Piscine à vendre en Phuket, Thaïlande

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Choeng Thale
67
Rawai
19
Si Sunthon
7
Karon
4
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9 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 7/7
We are introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surround…
$381,000
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Penthouse 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 124 m²
Sol 7/7
Introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surrounding nat…
$536,000
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Penthouse 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 716 m²
Sol 6/6
Penthouse de luxe de 4 pièces avec surface de réparation design de 716 m2 est à vendre. Pent…
$3,99M
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TekceTekce
Penthouse 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 220 m²
Sol 4/4
A vendre un appartement spacieux de 2 pièces avec surface de réparation de 220 m2. L'apparte…
$2,18M
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Penthouse 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 248 m²
Sol 7/7
A vendre un magnifique penthouse avec surface de réparation design de 248 m2. Penthouse est …
$1,86M
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Penthouse 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Penthouse 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 270 m²
Sol 7/7
$1,05M
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Penthouse 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 285 m²
Sol 5/5
Penthouse de luxe à vendre avec surface de réparation design de 285 m2. Penthouse est situé …
$2,84M
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Penthouse 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 209 m²
Sol 5/5
A vendre penthouse 2 pièces chic avec surface de réparation design de 209 m2. Penthouse est …
$1,59M
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Penthouse 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 132 m²
Sol 7/7
$454,254
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Caractéristiques des propriétés en Phuket, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
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