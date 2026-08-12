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Mountain View Penthouses à vendre en Phuket, Thaïlande

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Penthouse 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Penthouse 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 270 m²
Sol 7/7
$1,05M
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Penthouse 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 132 m²
Sol 7/7
$454,254
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Caractéristiques des propriétés en Phuket, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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