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Penthouses avec jardin à vendre en Phuket, Thaïlande

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Choeng Thale
67
Rawai
19
Si Sunthon
7
Karon
4
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4 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 7/7
We are introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surround…
$381,000
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Penthouse 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 124 m²
Sol 7/7
Introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surrounding nat…
$536,000
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Penthouse 4 chambres dans Rawai, Thaïlande
Penthouse 4 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 270 m²
Sol 7/7
$1,05M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 132 m²
Sol 7/7
$454,254
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Caractéristiques des propriétés en Phuket, Thaïlande

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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