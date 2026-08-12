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Penthouses à vendre en Phuket, Thaïlande

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Choeng Thale
67
Rawai
19
Si Sunthon
7
Karon
4
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107 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 230 m²
Sol 1/3
Superbe vue panoramique sur la mer sans limite dans la prestigieuse région de Layan.
$734,000
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Penthouse 3 chambres dans Phuket, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 488 m²
Sol 4/4
Seaview Residences: Penthouse avec terrasse privée et piscine
$5,56M
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Penthouse dans Rawai, Thaïlande
Penthouse
Rawai, Thaïlande
Surface 140 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$837,060
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Penthouse 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 71 m²
Sol 8/8
Seuls deux appartements de ce type sont disponibles. Les appartements sont situés au huitièm…
$651,640
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Penthouse 4 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 4 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 768 m²
Sol 4/4
Le dernier penthouse en bord de mer disponible avec vue panoramique sur la mer, une piscine …
$10,37M
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Penthouse 4 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 4 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 735 m²
Penthouse avec vue panoramique sur la merNiveau exceptionnel de luxe côtier🌅 Vue panoramique…
$3,97M
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Penthouse 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 102 m²
Sol 4/5
Billets Phuket et retour en cadeau !*À qui s'adresse : Idéal pour ceux qui recherchent une c…
$421,093
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Penthouse 2 chambres dans Karon, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 123 m²
Sol 5/8
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Le projet VIP Karon…
$629,573
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Penthouse 3 chambres dans Rawai, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 253 m²
Sol 1/1
Appartement de luxe de 3 chambres à vendre avec surface de réparation design de 252,8 m2. L'…
$501,519
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Penthouse 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 228 m²
Sol 7/7
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Who it’s for: Diamond Condominium Phuket is ideal for fami…
$923,078
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Penthouse 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 7/7
We are introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surround…
$381,000
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Penthouse 3 chambres dans Pa Tong, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Pa Tong, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Sol 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: For luxury home seekers with stun…
$1,05M
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Penthouse 4 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Penthouse 4 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 169 m²
Sol 4/6
400 m from Surin Beach, Reliable Developer About the Complex: A luxury class complex that …
$818,794
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Penthouse 5 chambres dans Pa Tong, Thaïlande
Penthouse 5 chambres
Pa Tong, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 453 m²
Sol 3/3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il :Pour les personnes en quê…
$1,81M
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Penthouse 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 3/7
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for those who value luxury and n…
$401,948
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Penthouse 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Sol 6/7
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Who it’s for: Diamond Condominium Phuket is ideal for fami…
$703,551
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Penthouse 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Prix ​​sur demande
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Penthouse 2 chambres dans Si Sunthon, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Si Sunthon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Sol 3/4
Income guaranteeAbout the complex:Phuket's only marina with 5 gold anchors offers luxurious …
$468,208
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Penthouse 3 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Sol 7/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$538,060
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Penthouse 4 chambres dans Si Sunthon, Thaïlande
Penthouse 4 chambres
Si Sunthon, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 263 m²
Sol 3/4
Income guaranteeAbout the complex:Phuket's only marina with 5 gold anchors offers luxurious …
$1,62M
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Penthouse 4 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 4 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 371 m²
Sol 3/4
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !* À qui s'adresse-t-il :Ce projet haut de gamme …
$1,93M
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Penthouse 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 293 m²
Sol 4/5
Billets gratuits pour Phuket et retour !* À qui cela convient : Bright Phuket est idéal pou…
$994,861
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Penthouse 2 chambres dans Si Sunthon, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Si Sunthon, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Sol 3/4
Income guaranteeAbout the complex:Phuket's only marina with 5 gold anchors offers luxurious …
$468,208
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Penthouse 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 246 m²
Sol 5/7
1 bedroom condo 28,3 sq.m. on the 8 floor. Unit number B827 in project So Lagoon Cherngtalay…
$922,659
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Penthouse 1 chambre dans Rawai, Thaïlande
Penthouse 1 chambre
Rawai, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 3/7
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The project is ideal for those lo…
$359,165
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Penthouse 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 215 m²
Sol 3/4
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !* À qui s'adresse-t-il : Garrya Residences Phuket…
$1,94M
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Penthouse 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 242 m²
Sol 3/3
Billets aller-retour et visite de Phuket en cadeau !*À qui s'adresse ce projet : Idéal pour …
$1,74M
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Penthouse 3 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 206 m²
Sol 4/8
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's suitable for: Ideal for those seeking luxur…
$857,340
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Penthouse 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Prix ​​sur demande
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Penthouse 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Penthouse 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 184 m²
Sol 4/7
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Who it’s for: Diamond Condominium Phuket is ideal for fami…
$640,821
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Caractéristiques des propriétés en Phuket, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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