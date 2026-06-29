  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Complexe résidentiel Zhiloy kompleks EMPIRE

Complexe résidentiel Zhiloy kompleks EMPIRE

Pattaya, Thaïlande
depuis
$90,266
;
4
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 3997
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    24

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский
EmpireDurée de livraison - IV sq. 2023Complexe de luxe de classe premium pour la vie confortable et le repos de l'un des meilleurs développeurs à Pattaya.Le complexe se compose de 24 étages situés dans la zone Jomtien à 800 mètres de la meilleure plage de la ville - Jomtien Beach, qui vous permettra de profiter d'une vue imprenable sur le golfe de Thaïlande et la ville, et l'infrastructure développée au niveau de 5 * fournira un séjour confortable.La zone de Jomtien est très verte avec l'infrastructure nécessaire - supermarchés et magasins de détail, restaurants et bars, centres commerciaux, salons de massage, pharmacies, clubs, parcs, un marché où vous pouvez toujours acheter des fruits frais, légumes, fruits de mer.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 64.0
Prix ​​par m², USD 4,166
Prix ​​de l'appartement, USD 282,432
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 32.0
Prix ​​par m², USD 3,095
Prix ​​de l'appartement, USD 99,030
Appartements Studio
Surface, m² 38.3
Prix ​​par m², USD 1,935
Prix ​​de l'appartement, USD 78,507

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel SO ORIGIN
Ban Bang Thao, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$678,415
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Rawai, Thaïlande
depuis
$157,000
Complexe résidentiel New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$515,733
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$501,752
Vous regardez
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks EMPIRE
Pattaya, Thaïlande
depuis
$90,266
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Afficher tout Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Complexe résidentiel EDEN RESIDENCES
Phuket, Thaïlande
depuis
$637,403
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Une occasion unique d'investir dans des appartements en copropriété de luxe EDEN RESIDENCES dans le prestigieux quartier de Bang Tao!C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent un revenu et un confort stables.Installation !A 50 mètres de la plage !Équipements : bar, vidéosurveillance, fit…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Afficher tout Complexe résidentiel The Balance Phuket
Complexe résidentiel The Balance Phuket
Karon, Thaïlande
depuis
$217,873
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Nom du projet : L'équilibre de la plageNom de la société : The Beach Resort Company LimitedSegment: Classe de luxeAdresse: 98/88 - 98/89 Route Kata, Karon, Muang, Phuket, ThaïlandeSuperficie : 1-316.8 RaisinsNombre de bâtiments : 2 BâtimentsNombre d'unités : Total 112 unitésParkings: 39 voit…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Afficher tout Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complexe résidentiel LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$257,143
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Une opportunité d'investissement unique! Appartement confortable entouré de verdure et d'équipements modernes!Installations disponibles !Mobilier complet !Un sentiment d'espace et de sérénité enveloppe les LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES condominiums à Phuket, où le ciel sans limite se mélange…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller