Complexe résidentiel PARK RESIDENCES

Une occasion unique d'investir dans des appartements de luxe dans le prestigieux quartier de Bang Tao. C'est un projet idéal pour ceux qui recherchent un revenu et un confort stables.
Installation !
Distance de la plage: seulement 50 mètres!
Jardins d'Eden - Park Residence, une combinaison exquise de vie luxueuse et de tranquillité naturelle.
Un large éventail d'équipements: le complexe a tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable, y compris piscines, salle de gym, SPA, jardin tropical, aire de jeux et piscine, sécurité 24h/24, parking souterrain gratuit avec chargeurs.
Lieu:
- plage, 50 m;
- Phuket Laguna, 5 minutes en voiture.
Construction de haute qualité : un constructeur expérimenté connu pour ses projets de haute qualité.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours