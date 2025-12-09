  1. Realting.com
  Thaïlande
  Complexe résidentiel PARK RESIDENCES

Complexe résidentiel PARK RESIDENCES

Phuket, Thaïlande
depuis
$280,142
;
11
ID: 33037
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

  Pays
    Thaïlande
  État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  Piscine
  Gym

À propos du complexe

Русский Русский

Une occasion unique d'investir dans des appartements de luxe dans le prestigieux quartier de Bang Tao. C'est un projet idéal pour ceux qui recherchent un revenu et un confort stables.
Installation !
Distance de la plage: seulement 50 mètres!
Jardins d'Eden - Park Residence, une combinaison exquise de vie luxueuse et de tranquillité naturelle.
Un large éventail d'équipements: le complexe a tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable, y compris piscines, salle de gym, SPA, jardin tropical, aire de jeux et piscine, sécurité 24h/24, parking souterrain gratuit avec chargeurs.
Lieu:
- plage, 50 m;
- Phuket Laguna, 5 minutes en voiture.
Construction de haute qualité : un constructeur expérimenté connu pour ses projets de haute qualité.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

