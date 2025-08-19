Complexe résidentiel Nue Epic Asok Rama9

Nue Epic Asok-Rama9 est l'investissement parfait au cœur de Bangkok.

condominium moderne avec un revenu de location élevé et un prix de marché!

C'est un complexe résidentiel haut de gamme de quatre tours avec plus de 3 107 appartements, combinant confort, style et emplacement de choix. Le projet est idéal pour ceux qui apprécient la commodité, l'infrastructure développée et le potentiel élevé de croissance de la valeur immobilière.

Équipements de luxe: jardin sur le toit, 3 piscines, tapis roulant, salle de fitness moderne, studio de yoga, zone de golf, zones pour animaux domestiques: piscine, parc, salon, coworking, buanderie, Grab & Go, Sky Lounge avec vue panoramique.

Emplacement privilégié:

550 m de la station de métro Rama 9;

5 minutes pour Central Rama 9, ville de Fortune

Centres commerciaux à proximité : Esplanade Ratchada, Jodd Fairs, Lotus;

- près des principaux hôpitaux: Hôpital Rama 9, Bumrungrad, hôpital de Bangkok;

- accès pratique à l'autoroute Si Rat (à l'aéroport de Suvarnabhumi).

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.