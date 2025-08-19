  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Bangkok
  4. Complexe résidentiel Nue Epic Asok Rama9

Complexe résidentiel Nue Epic Asok Rama9

Bangkok, Thaïlande
depuis
$118,620
;
7
Laisser une demande
ID: 27445
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • Ville
    Bangkok
  • Métro
    Phetchaburi (~ 1000 m)
  • Métro
    Phra Ram 9 (~ 500 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    47

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Nue Epic Asok-Rama9 est l'investissement parfait au cœur de Bangkok.
condominium moderne avec un revenu de location élevé et un prix de marché!

C'est un complexe résidentiel haut de gamme de quatre tours avec plus de 3 107 appartements, combinant confort, style et emplacement de choix. Le projet est idéal pour ceux qui apprécient la commodité, l'infrastructure développée et le potentiel élevé de croissance de la valeur immobilière.

Équipements de luxe: jardin sur le toit, 3 piscines, tapis roulant, salle de fitness moderne, studio de yoga, zone de golf, zones pour animaux domestiques: piscine, parc, salon, coworking, buanderie, Grab & Go, Sky Lounge avec vue panoramique.

Emplacement privilégié:
550 m de la station de métro Rama 9;
5 minutes pour Central Rama 9, ville de Fortune
Centres commerciaux à proximité : Esplanade Ratchada, Jodd Fairs, Lotus;
- près des principaux hôpitaux: Hôpital Rama 9, Bumrungrad, hôpital de Bangkok;
- accès pratique à l'autoroute Si Rat (à l'aéroport de Suvarnabhumi).

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Bangkok, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Thaïlande
depuis
$1,27M
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$137,718
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Kamala, Thaïlande
depuis
$277,533
Complexe résidentiel ADM Platinum Bay
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$135,406
Complexe résidentiel Cube Amaze
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$67,947
Vous regardez
Complexe résidentiel Nue Epic Asok Rama9
Bangkok, Thaïlande
depuis
$118,620
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$58,005
Le complexe se compose de 3 bâtiments et dispose d'un large éventail d'équipements dans le style de chacune des quatre saisons:Automne:salon extérieurdomaine de co-travailpiscinesHiver :blanchisseriesalon extérieurSalle de sportpiscinePrintemps:bibliothèqueblanchisserieSalle de réunionEspace…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Thaïlande
depuis
$1,08M
Villas privées dans le style tropical moderne sur un terrain de colline dans l'un des meilleurs endroits à Koh Samui.La villa offre une meilleure qualité de vie dans un environnement écologique. La villa individuelle a été conçue de manière unique, ce qui la différencie architecturalement de…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complexe résidentiel Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Phuket, Thaïlande
depuis
$93,063
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Utopia Naiharn est un projet composé de condominiums et de villas dans un style de luxe moderne. Il est situé au milieu d'un magnifique paysage de montagne et d'une végétation luxuriante à côté de la plage. Le projet comprend trois types d'appartements d'une chambre de 43 à 53 m2, ainsi que …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller