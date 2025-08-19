Complexe résidentiel Nue Z Square

condominium moderne avec emplacement parfait!

Grand investissement dans la zone en développement de Bangkok!

Nue Z-Square Suan Luang est un condominium élégant à faible hauteur du développeur Noble Development, combinant fonctionnalité, design moderne et un prix abordable. Le projet est idéal pour les jeunes professionnels, les nomades numériques et les investisseurs à la recherche de logements confortables dans un domaine prometteur.

Des équipements de luxe pour une vie confortable: hall d'entrée dans le style de "espace rythmique" - design élégant et technologique, espace de coworking, salle de fitness X-Cite, piscine Z-Cret Piscine & Play, jardin et barbecue, terrasse sur le toit.

Emplacement idéal:

600 m jusqu'à Suan Luang Rama 9 (ligne jaune BTS)

- à proximité des centres commerciaux, des cafés, des marchés;

10 écoles internationales dans les 15 minutes (Berkeley, Raffles American School)

- près des hôpitaux (hôpital de Thainakarin, hôpital de Synphaet);

- Suan Luang Rama IX Parc - un endroit pour le jogging et le repos;

- 20 minutes pour l'aéroport de Suvarnabhumi.

* Le coût peut varier selon le cours.