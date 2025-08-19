  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Bangkok
  4. Complexe résidentiel Nue Z Square

Complexe résidentiel Nue Z Square

Bangkok, Thaïlande
depuis
$58,490
;
13
ID: 27443
Dernière actualisation: 19/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • Ville
    Bangkok

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Русский Русский

condominium moderne avec emplacement parfait!
Grand investissement dans la zone en développement de Bangkok!

Nue Z-Square Suan Luang est un condominium élégant à faible hauteur du développeur Noble Development, combinant fonctionnalité, design moderne et un prix abordable. Le projet est idéal pour les jeunes professionnels, les nomades numériques et les investisseurs à la recherche de logements confortables dans un domaine prometteur.

Des équipements de luxe pour une vie confortable: hall d'entrée dans le style de "espace rythmique" - design élégant et technologique, espace de coworking, salle de fitness X-Cite, piscine Z-Cret Piscine & Play, jardin et barbecue, terrasse sur le toit.

Emplacement idéal:
600 m jusqu'à Suan Luang Rama 9 (ligne jaune BTS)
- à proximité des centres commerciaux, des cafés, des marchés;
10 écoles internationales dans les 15 minutes (Berkeley, Raffles American School)
- près des hôpitaux (hôpital de Thainakarin, hôpital de Synphaet);
- Suan Luang Rama IX Parc - un endroit pour le jogging et le repos;
- 20 minutes pour l'aéroport de Suvarnabhumi.

* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Bangkok, Thaïlande

