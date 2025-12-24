Complexe résidentiel Nue Evo Pattanakarn

🌟 Appartement Premium à Bangkok - votre étape vers le revenu et la vie confortable
💰 De 112 140 $ Acomptes provisionnels jusqu'à la fin de 2028 $ Livraison à la fin de 2028
🏠 Appartements clé en main avec finitions finies, cuisine, appareils électroménagers et climatisation
🔥 3 raisons de choisir un projet
✅ Prime pour le prix de l'Odnushki en Europe – à partir de 112 140 $
✅ Installation sans trop-payé avant la location de la maison
✅ Soutien total de la transaction en russe - de la réservation à la réception des clés
🏙 Bangkok est une ville d'opportunités et de croissance
Une ville où l'immobilier croît avec l'économie, et chaque mètre est un investissement dans l'avenir.
✔ gratte-ciels modernes, TI et affaires
✔ Vie dynamique, infrastructures et transports
✔ Marché locatif fort pour les expatriés et les professionnels
🏢 A propos du projet
Pattanakarn/Suan Région de Luang – à seulement 8 minutes de Thonglor et 450 m de MRT (ligne jaune – Hua Mak)
• Deux tours élégantes avec vue panoramique
• Conception moderne et planification fonctionnelle
• Livraison - fin 2028
• Finition complète des appartements, prêt pour l'occupation
Installations et infrastructures:
🌿 Piscine 25 m avec terrasse et espace détente
💪 Fitness, salle de yoga, SPA
☕ Sky Lounge, Bar et Co-Kitchen
💻 Coworking et salons
🐾 Animaux de compagnie
🅿️ Parking intérieur (63% des sièges)
Smart Home Security + Sécurité 24/7
🏡 Options d'appartement et prix indicatifs
1 chambre (32 m2) – à partir de 112 140 $
1 chambre Plus (39 m2) – à partir de $133228
1 chambre avec 2 ch (48 m2) – à partir de 168 550 $
2 chambres (58 m2) – à partir de 184 790 $
• 3 chambres (70 m2) – à partir de 237433$
💹 Possibilité de loyer - jusqu'à 7% par an
📈 Croissance des coûts d'ici 2028 – jusqu'à +20%
🚩 Pertinence de la disponibilité et des coûts
💳 Modalités de paiement
🔹 Réserve : 100 000 THB (~3 000 $)
🔹 15% – 15 jours après la réservation
🔹 15% après 3 mois
🔹 70% – lors de la réception des clés (fin de 2028)
💡 Pas de commissions cachées. Complètement transparent et sécurisé
📍 Pourquoi Bangkok
• Une des mégapoles les plus dynamiques d'Asie
• Possibilité d'acheter une propriété (en toute propriété)
• L'afflux d'expatriés, de spécialistes de l'informatique et d'entrepreneurs
• Fort marché locatif et croissance soutenue des prix
🤝 Un soutien complet pour votre confort
✔ Consultation gratuite et sélection des unités
✔ Appui à la transaction en russe
✔ Traduction des documents et aide à l'ouverture d'un compte
✔ Appui à la location et à la gestion ultérieures
✔ Calcul détaillé de la rentabilité et sélection du lot optimal
📲 Écrivez maintenant - Je vais vous aider à choisir un appartement pour votre budget et objectif, montrer les meilleures options et calculer la rentabilité.
✨ Bangkok – investissement, confort et style de vie dans un seul endroit!