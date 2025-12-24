  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Bangkok
  4. Complexe résidentiel Nue Evo Pattanakarn

Complexe résidentiel Nue Evo Pattanakarn

Bangkok, Thaïlande
depuis
$112,140
;
19
Laisser une demande
ID: 33098
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • Ville
    Bangkok

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    32

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

🌟 Appartement Premium à Bangkok - votre étape vers le revenu et la vie confortable

💰 De 112 140 $ Acomptes provisionnels jusqu'à la fin de 2028 $ Livraison à la fin de 2028

🏠 Appartements clé en main avec finitions finies, cuisine, appareils électroménagers et climatisation

🔥 3 raisons de choisir un projet

✅ Prime pour le prix de l'Odnushki en Europe – à partir de 112 140 $

✅ Installation sans trop-payé avant la location de la maison

✅ Soutien total de la transaction en russe - de la réservation à la réception des clés

🏙 Bangkok est une ville d'opportunités et de croissance

Une ville où l'immobilier croît avec l'économie, et chaque mètre est un investissement dans l'avenir.

✔ gratte-ciels modernes, TI et affaires

✔ Vie dynamique, infrastructures et transports

✔ Marché locatif fort pour les expatriés et les professionnels

🏢 A propos du projet

Pattanakarn/Suan Région de Luang – à seulement 8 minutes de Thonglor et 450 m de MRT (ligne jaune – Hua Mak)

• Deux tours élégantes avec vue panoramique

• Conception moderne et planification fonctionnelle

• Livraison - fin 2028

• Finition complète des appartements, prêt pour l'occupation

Installations et infrastructures:

🌿 Piscine 25 m avec terrasse et espace détente

💪 Fitness, salle de yoga, SPA

☕ Sky Lounge, Bar et Co-Kitchen

‍💻 Coworking et salons

🐾 Animaux de compagnie

🅿️ Parking intérieur (63% des sièges)

Smart Home Security + Sécurité 24/7

🏡 Options d'appartement et prix indicatifs

1 chambre (32 m2) – à partir de 112 140 $

1 chambre Plus (39 m2) – à partir de $133228

1 chambre avec 2 ch (48 m2) – à partir de 168 550 $

2 chambres (58 m2) – à partir de 184 790 $

• 3 chambres (70 m2) – à partir de 237433$

💹 Possibilité de loyer - jusqu'à 7% par an

📈 Croissance des coûts d'ici 2028 – jusqu'à +20%

🚩 Pertinence de la disponibilité et des coûts

💳 Modalités de paiement

🔹 Réserve : 100 000 THB (~3 000 $)

🔹 15% – 15 jours après la réservation

🔹 15% après 3 mois

🔹 70% – lors de la réception des clés (fin de 2028)

💡 Pas de commissions cachées. Complètement transparent et sécurisé

📍 Pourquoi Bangkok

• Une des mégapoles les plus dynamiques d'Asie

• Possibilité d'acheter une propriété (en toute propriété)

• L'afflux d'expatriés, de spécialistes de l'informatique et d'entrepreneurs

• Fort marché locatif et croissance soutenue des prix

🤝 Un soutien complet pour votre confort

✔ Consultation gratuite et sélection des unités

✔ Appui à la transaction en russe

✔ Traduction des documents et aide à l'ouverture d'un compte

✔ Appui à la location et à la gestion ultérieures

✔ Calcul détaillé de la rentabilité et sélection du lot optimal

📲 Écrivez maintenant - Je vais vous aider à choisir un appartement pour votre budget et objectif, montrer les meilleures options et calculer la rentabilité.

✨ Bangkok – investissement, confort et style de vie dans un seul endroit!

Localisation sur la carte

Bangkok, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,82M
Complexe résidentiel Title Heritage
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$158,464
Complexe résidentiel Saturdays Residence
Phuket, Thaïlande
depuis
$190,616
Complexe résidentiel New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$118,137
Complexe résidentiel Andaman Bay View Residence
Chalong, Thaïlande
depuis
$195,209
Vous regardez
Complexe résidentiel Nue Evo Pattanakarn
Bangkok, Thaïlande
depuis
$112,140
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complexe résidentiel Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complexe résidentiel Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complexe résidentiel Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complexe résidentiel Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Afficher tout Complexe résidentiel Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Complexe résidentiel Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Phuket, Thaïlande
depuis
$148,648
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Diamond Condominium is an exclusive condominium complex located next to the famous beach of the western coast of Phuket Bang Tao. The complex includes 295 innovatively designed condominiums with 1-2 bedrooms and penthouses with 2-4 bedrooms with fully equipped living quarters, including g…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a club, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a club, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a club, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a club, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a club, Layan, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a club, Layan, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and a club, Layan, Phuket, Thailand
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,36M
Kiara Reserve est un complexe résidentiel de luxe comprenant des villas et des appartements dans la baie de Layan – un complexe de villégiature, résidentiel et de loisirs sur la côte nord-ouest de Phuket. La résidence est située au bord de la colline et possède un grand terrain.Installations…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Thalang, Thaïlande
depuis
$706,168
C'est un charmant havre résidentiel niché au cœur de Phuket, offrant un mélange parfait de vie tropicale et de confort moderne. Ce développement présente une collection de villas soigneusement conçues, chacune incarnant l'essence du luxe détendu dans le décor luxuriant de l'île. Les villas d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller