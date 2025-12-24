Complexe résidentiel Nue Evo Pattanakarn

🌟 Appartement Premium à Bangkok - votre étape vers le revenu et la vie confortable

💰 De 112 140 $ Acomptes provisionnels jusqu'à la fin de 2028 $ Livraison à la fin de 2028

🏠 Appartements clé en main avec finitions finies, cuisine, appareils électroménagers et climatisation

🔥 3 raisons de choisir un projet

✅ Prime pour le prix de l'Odnushki en Europe – à partir de 112 140 $

✅ Installation sans trop-payé avant la location de la maison

✅ Soutien total de la transaction en russe - de la réservation à la réception des clés

🏙 Bangkok est une ville d'opportunités et de croissance

Une ville où l'immobilier croît avec l'économie, et chaque mètre est un investissement dans l'avenir.

✔ gratte-ciels modernes, TI et affaires

✔ Vie dynamique, infrastructures et transports

✔ Marché locatif fort pour les expatriés et les professionnels

🏢 A propos du projet

Pattanakarn/Suan Région de Luang – à seulement 8 minutes de Thonglor et 450 m de MRT (ligne jaune – Hua Mak)

• Deux tours élégantes avec vue panoramique

• Conception moderne et planification fonctionnelle

• Livraison - fin 2028

• Finition complète des appartements, prêt pour l'occupation

Installations et infrastructures:

🌿 Piscine 25 m avec terrasse et espace détente

💪 Fitness, salle de yoga, SPA

☕ Sky Lounge, Bar et Co-Kitchen

‍💻 Coworking et salons

🐾 Animaux de compagnie

🅿️ Parking intérieur (63% des sièges)

Smart Home Security + Sécurité 24/7

🏡 Options d'appartement et prix indicatifs

1 chambre (32 m2) – à partir de 112 140 $

1 chambre Plus (39 m2) – à partir de $133228

1 chambre avec 2 ch (48 m2) – à partir de 168 550 $

2 chambres (58 m2) – à partir de 184 790 $

• 3 chambres (70 m2) – à partir de 237433$

💹 Possibilité de loyer - jusqu'à 7% par an

📈 Croissance des coûts d'ici 2028 – jusqu'à +20%

🚩 Pertinence de la disponibilité et des coûts

💳 Modalités de paiement

🔹 Réserve : 100 000 THB (~3 000 $)

🔹 15% – 15 jours après la réservation

🔹 15% après 3 mois

🔹 70% – lors de la réception des clés (fin de 2028)

💡 Pas de commissions cachées. Complètement transparent et sécurisé

📍 Pourquoi Bangkok

• Une des mégapoles les plus dynamiques d'Asie

• Possibilité d'acheter une propriété (en toute propriété)

• L'afflux d'expatriés, de spécialistes de l'informatique et d'entrepreneurs

• Fort marché locatif et croissance soutenue des prix

🤝 Un soutien complet pour votre confort

✔ Consultation gratuite et sélection des unités

✔ Appui à la transaction en russe

✔ Traduction des documents et aide à l'ouverture d'un compte

✔ Appui à la location et à la gestion ultérieures

✔ Calcul détaillé de la rentabilité et sélection du lot optimal

📲 Écrivez maintenant - Je vais vous aider à choisir un appartement pour votre budget et objectif, montrer les meilleures options et calculer la rentabilité.

✨ Bangkok – investissement, confort et style de vie dans un seul endroit!