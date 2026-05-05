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Maisons à vendre en Na Chom Thian, Thaïlande

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villas
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76 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans ban nein thray, Thaïlande
UP UP
Villa 4 chambres
ban nein thray, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 158 m²
Nombre d'étages 2
Maisons modernes pour vivre et se reposer confortablement!iLeaf Prime Pattaya-Jomtien est un…
$142,437
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Villa 3 chambres dans ban nein thray, Thaïlande
UP UP
Villa 3 chambres
ban nein thray, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 134 m²
Nombre d'étages 2
Complexe résidentiel privé avec villas près de Pattaya!Bristol Park Pattaya est un projet ré…
$126,576
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Maison 1 chambre dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 1 chambre
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Musselana Unité d'une chambre à vendre à Na JomtienCe logement d'une chambre à vendre est si…
$99,105
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AdriastarAdriastar
Villa 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 315 m²
Sol 2/2
La maison est en ville. Accès pratique à toutes les parties de la ville. Dans la maison: Pis…
$800,541
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Maison de ville 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison de ville 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Maison de ville rénovée 3-Storey à vendre à ThapprayaDécouvrez cette maison de ville magnifi…
$182,724
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Villa 4 chambres dans ban nein thray, Thaïlande
Villa 4 chambres
ban nein thray, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 211 m²
Nombre d'étages 2
Maisons modernes pour vivre et se reposer confortablement!iLeaf Prime Pattaya-Jomtien est un…
$174,161
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MontbelMontbel
Maison 4 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 4 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Villa piscine Na Jomtien à vendre 4 chambres près de la plage à Pattaya Cette villa de pisci…
$456,915
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Maison 4 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 4 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Maison de 4 chambres à vendre à Na Jomtien PattayaSituée à Na Jomtien Pattaya, cette maison …
$294,217
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Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Villa moderne de 4 chambres à coucher à Jomtien à vendre – Cette élégante villa de 4 chambre…
$449,068
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Maison 8 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 8 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Villa de luxe avec piscine à vendre – Pratumnak Hill, PattayaCette villa de luxe de deux éta…
$2,94M
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Maison 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Villa piscine à vendre à Pratumnak – JomtienCette villa privée de piscine offre une excellen…
$650,374
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Maison 3 chambres dans Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 3 chambres
Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Na Jomtien Villa en front de mer à vendre 3 chambres près de la plage Cette villa en bord de…
$702,239
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Maison 7 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 7 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
villa ultra-luxueuse en bord de mer à vendre à Na Jomtien7 lits Villa de luxe piscine à vend…
$2,14M
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Villa 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 250 m²
Sol 2/2
Découvrez un espace unique où le luxe s'allie à l'harmonie naturelle et à l'atmosphère de la…
$840,568
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Maison 4 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 4 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Villa piscine de 4 chambres à vendre Na JomtienCette élégante Villa de style thaïlandais sit…
$551,978
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Maison 4 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 4 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Villa piscine à vendre 4 chambres à Huay YaiCette villa spacieuse se trouve dans une partie …
$427,388
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Maison 4 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 4 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Villa piscine de luxe à vendre – JomtienCette magnifique villa de 3 étages à deux niveaux of…
$678,247
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Maison 4 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 4 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Villa de luxe avec piscine de 4 chambres à vendre à Na JomtienCette villa de luxe est située…
$674,531
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Maison 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Maison 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Voir Résidence Talay 5 Condominium à vendre PratumnakCe condominium spacieux est situé au Vi…
$137,508
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Maison 6 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 6 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Villa Pool de luxe avant la vente Pattaya Jomtien – 6 unités exclusives près de la plageCett…
$867,165
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Maison 2 chambres dans Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 2 chambres
Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Mövenpick White Sand Beach Pattaya, Na JomtienCette résidence exceptionnelle en bord de mer …
$603,919
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Villa 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 178 m²
Sol 2/2
Vivez l'ultime vie de luxe dans cette superbe villa de 2 étages à Pattaya, Chonburi. Cette t…
$576,606
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Международное агентство недвижимости Habita
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Maison 5 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison 5 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Villa de luxe 5 chambres avec piscine à vendre – Thappraya Road, Pattaya Cette toute nouvel…
$1,07M
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Maison 3 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 3 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Villa piscine 3 chambres à vendre à Huay YaiDécouvrez la combinaison parfaite de luxe, d'int…
$247,452
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Villa 3 chambres dans Na Chom Thian, Thaïlande
Villa 3 chambres
Na Chom Thian, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 1
Mövenpick Pool Villa Pattaya est une villa de luxe avec piscine à 200 mètres de la plage de …
$1,23M
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DDA Real Estate
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Maison 4 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 4 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Villa de luxe avec piscine de 4 chambres à vendre à Na JomtienCette villa de luxe est située…
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Villa 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Sol 2/2
Vivez l'ultime dans la vie de luxe dans cette superbe nouvelle villa à Pattaya, en Thaïlande…
$905,251
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Международное агентство недвижимости Habita
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Villa 4 chambres dans ban nein thray, Thaïlande
Villa 4 chambres
ban nein thray, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 129 m²
Nombre d'étages 2
Maisons modernes pour vivre et se reposer confortablement!iLeaf Prime Pattaya-Jomtien est un…
$110,714
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Maison 4 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Maison 4 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Villa vue piscine de 4 chambres à vendre Jomtien PattayaSituée sur Jomtien Sai 2 à Pattaya, …
$926,008
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Maison 4 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Maison 4 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Maison à deux étages à vendre avec piscine privée East PattayaCette maison de deux étages bi…
$232,276
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Caractéristiques des propriétés en Na Chom Thian, Thaïlande

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