Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Chalong
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Chalong, Thaïlande

villas
125
7 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Ban Nakok, Thaïlande
Villa 6 chambres
Ban Nakok, Thaïlande
Chambres 6
Surface 430 m²
CHA1251 Le rêve de vivre dans l'île tropicale verte et relaxante, le respect de la nature e…
$1,54M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 5 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 5
CHA6859 Magnifique maison à vendre située sur une colline avec une vue imprenable sur la me…
$2,19M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 4
Surface 320 m²
CHA6911 Posséder votre propre maison sur l'île est un rêve devenu réalité pour beaucoup, et…
$1,22M
Laisser une demande
OneOne
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 442 m²
Nombre d'étages 1
Investir dans des villas de luxe qui offrent des rendements élevés et des hausses de prix! U…
$1,54M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 5 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 5 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 5
Surface 731 m²
CHA7014 Il y a deux villas dans ce projet, elles se bordent l'une l'autre, face à la baie d…
$1,67M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Chalong, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
? House for Sale in Chalong Area! Discover this charming house nestled in the heart of Ch…
$91,518
Laisser une demande
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 2 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 2 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Discover the epitome of luxury living in this stunning villa with a pool, ideally situated n…
$242,893
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Chalong, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller