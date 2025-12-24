Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec jardin à vendre en Chalong, Thaïlande

Villa 2 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 2 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 2
Surface 110 m²
CHA4804 Complexe de style boutique de 4 villas partageant une piscine de 13 mètres.Chaque v…
$1,05M
Villa 3 chambres dans Ban Nakok, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ban Nakok, Thaïlande
Chambres 3
Surface 250 m²
CHA2316 Confort et design à la mode sont dans un grand virage avec un style minimaliste.AVA…
$536,660
Villa 6 chambres dans Ban Nakok, Thaïlande
Villa 6 chambres
Ban Nakok, Thaïlande
Chambres 6
Surface 430 m²
CHA1251 Le rêve de vivre dans l'île tropicale verte et relaxante, le respect de la nature e…
$1,54M
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 369 m²
CHA22271 Vivez l'épitome de la vie de luxe dans cette toute nouvelle villa de piscine de tr…
$513,844
Villa 6 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 6 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 6
Surface 363 m²
CHA7151 C'est une villa située dans une communauté fermée avec des frais communaux modérés.…
$960,846
Villa 2 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 2 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 2
Surface 126 m²
CHA4435 Un complexe moderne de villas dans la région de Chalong !* Achèvement de la constru…
$228,161
Villa 5 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 5 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 503 m²
CHA22637 C'est une occasion unique de posséder une des villas privées dans une enclave rési…
$1,06M
Villa 5 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 5 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 5
Surface 450 m²
CHA6901 Magnifique villa à vendre !5 chambres3 salles de bains, 1 salle de bain extérieureT…
$739,112
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 737 m²
CHA22349 Cette grande villa de 4 chambres offre un style de vie luxueux avec des commodités…
$1,79M
Villa 2 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 2 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 2
CHA6709 Cette villa spacieuse est située dans un quartier calme de Chalong, entouré de pays…
$607,357
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 428 m²
CHA21897 Située dans le quartier réputé de Chalong, cette villa de luxe exceptionnelle offr…
$735,899
Villa 4 chambres dans Ban Nakok, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Nakok, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 338 m²
CHA21886 Niché au cœur du sud de Phuket, en particulier à Chalong, ce projet de villa moder…
$546,624
Villa 9 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 9 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 9
Surface 1 800 m²
CHA4900 Cette belle maison est idéale pour les personnes au goût raffiné, qui sont habituée…
$1,77M
Villa 8 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 8 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 8
Surface 1 200 m²
CHA5811 La taille de cette villa est vraiment incroyable. La superficie est de 900 m2, la s…
$1,48M
Villa 5 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 5 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 836 m²
CHA7247 C'est une maison vraiment royale près de la baie de Chalong. Il est situé dans la z…
$2,15M
Villa 5 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 5 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 5
Surface 550 m²
CHA7043 Même les plus grandes familles peuvent vivre ici confortablement, donné déjà prépar…
$2,41M
Villa 3 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 3 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 3
Surface 230 m²
CHA7009 Belle villa neuve à vendre dans la région de Chalong ! L'excellent emplacement et l…
$446,681
Villa 3 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 3 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 316 m²
CHA21896 Nichée dans la prestigieuse localité de Chalong, cette superbe villa de luxe offre…
$652,347
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 460 m²
CHA22723 Cette toute nouvelle villa à Chalong est conçue pour une vie familiale confortable…
$1,07M
Villa 2 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 2 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
CHA22713 Cette charmante villa de plain-pied offre un équilibre parfait entre confort, inti…
$507,738
Villa 3 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 3 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 207 m²
CHA22363 Cette villa moderne représente le mélange parfait de confort et de style, avec des…
$401,691
Villa 5 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 5 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 5
CHA6859 Magnifique maison à vendre située sur une colline avec une vue imprenable sur la me…
$2,19M
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 4
Surface 320 m²
CHA6911 Posséder votre propre maison sur l'île est un rêve devenu réalité pour beaucoup, et…
$1,22M
Villa 2 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 2 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
CHA22712 Cette villa élégante et entièrement rénovée à Chalong offre un mélange harmonieux …
$478,816
Villa 2 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 2 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
CHA22469 Cette accueillante villa privée de piscine à Chalong offre une évasion tranquille …
$257,083
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 442 m²
CHA22736 Cette villa offre un mélange équilibré d'espace, d'intimité et de fonctionnalité. …
$1,67M
Villa 7 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 7 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 7
Surface 192 m²
CHA5729 Maison spacieuse dans le paradis tropical de Phuket est un rêve de nombreuses perso…
$459,535
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 640 m²
CHA22525 Une villa de style moderne magnifiquement conçue offrant intimité, confort et cara…
$988,161
Villa 3 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 3 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 215 m²
CHA22752 Vivez la vie tropicale à son meilleur dans ces villas modernes, conçues pour allie…
$449,573
Villa 3 chambres dans Ban Nai Trok, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ban Nai Trok, Thaïlande
Chambres 3
Surface 303 m²
CHA6100 Ce projet avec une vue imprenable sur la verdure, chaque villa magnifiquement meubl…
$449,894
