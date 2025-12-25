Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Chalong, Thaïlande

villas
125
6 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Chalong, Thaïlande
Maison 3 chambres
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Un complexe résidentiel moderne dans le district de Chalong dans le sud de Phuket est une op…
$207,079
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Sol 2/2
La conception du projet s'inspire de l'esthétique du Nil, offrant une architecture moderne o…
$421,198
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Maison 2 chambres dans Chalong, Thaïlande
Maison 2 chambres
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 56 m²
Un complexe résidentiel moderne dans le district de Chalong dans le sud de Phuket est une op…
$124,676
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Chalong, Thaïlande
Maison 1 chambre
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Un complexe résidentiel moderne dans le district de Chalong dans le sud de Phuket est une op…
$62,338
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 3 chambres dans Chalong, Thaïlande
Maison 3 chambres
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 367 m²
Le charmant village fermé de villas avec station cinq étoiles de niveau de service est situé…
$417,732
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 3 chambres dans Chalong, Thaïlande
Maison 3 chambres
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 294 m²
Cette villa moderne d'un étage est située dans la zone prometteuse de Chalong à l'est de l'î…
$693,482
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
