Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Chalong
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Chalong, Thaïlande

villas
125
133 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Sol 2/2
La conception du projet s'inspire de l'esthétique du Nil, offrant une architecture moderne o…
$421,198
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Maison 3 chambres dans Chalong, Thaïlande
Maison 3 chambres
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Un complexe résidentiel moderne dans le district de Chalong dans le sud de Phuket est une op…
$207,079
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 3 chambres dans Chalong, Thaïlande
Maison 3 chambres
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 294 m²
Cette villa moderne d'un étage est située dans la zone prometteuse de Chalong à l'est de l'î…
$693,482
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
OneOne
Maison 3 chambres dans Chalong, Thaïlande
Maison 3 chambres
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 367 m²
Le charmant village fermé de villas avec station cinq étoiles de niveau de service est situé…
$417,732
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 1 chambre dans Chalong, Thaïlande
Maison 1 chambre
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Un complexe résidentiel moderne dans le district de Chalong dans le sud de Phuket est une op…
$62,338
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Maison 2 chambres dans Chalong, Thaïlande
Maison 2 chambres
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 56 m²
Un complexe résidentiel moderne dans le district de Chalong dans le sud de Phuket est une op…
$124,676
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
TekceTekce
Villa 5 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 5 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 503 m²
Bienvenue à Mouana Grande Chalong Bay, une collection intime de seulement 18 villas de pisci…
$1,03M
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 2 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 2
Surface 110 m²
CHA4804 Complexe de style boutique de 4 villas partageant une piscine de 13 mètres.Chaque v…
$1,05M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Ban Nai Trok, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Nai Trok, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 336 m²
Mutti Family Villas, PhuketMutti Family Villas est un complexe de villas de luxe situé dans …
$480,020
Laisser une demande
VernaVerna
Villa 5 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 5 chambres
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 731 m²
Sol 1/3
Billets pour Phuket et retour en cadeau! *C'est pour qui :Un choix idéal pour ceux qui reche…
$1,69M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Ban Nakok, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ban Nakok, Thaïlande
Chambres 3
Surface 250 m²
CHA2316 Confort et design à la mode sont dans un grand virage avec un style minimaliste.AVA…
$536,660
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Ban Nakok, Thaïlande
Villa 6 chambres
Ban Nakok, Thaïlande
Chambres 6
Surface 430 m²
CHA1251 Le rêve de vivre dans l'île tropicale verte et relaxante, le respect de la nature e…
$1,54M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 416 m²
Nombre d'étages 2
Cette villa de deux étages avec piscine privée et quatre chambres est un véritable joyau. Si…
$948,930
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 369 m²
CHA22271 Vivez l'épitome de la vie de luxe dans cette toute nouvelle villa de piscine de tr…
$513,844
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 6 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 6
Surface 363 m²
CHA7151 C'est une villa située dans une communauté fermée avec des frais communaux modérés.…
$960,846
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 2 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Prix demandé: 15,8 millions THB 📍 Situation: Chalong, Phuket Vivez une vie tropicale paisibl…
$492,802
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 2 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 2
Surface 126 m²
CHA4435 Un complexe moderne de villas dans la région de Chalong !* Achèvement de la constru…
$228,161
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Ban Nai Trok, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Nai Trok, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 338 m²
La Larimar Villabrochure met en avant un projet de maison intelligente de luxe à Chalong, Ph…
$480,020
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 2 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Prix demandé: 14,9 millions THB 📍 Lieu: Chalong, Phuket Entrez dans le confort et la tranqui…
$464,731
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 5 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 503 m²
CHA22637 C'est une occasion unique de posséder une des villas privées dans une enclave rési…
$1,06M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 3 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 230 m²
Découvrez le confort et le style de cette maison moderne magnifiquement rénovée – parfaite p…
$277,591
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 5 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 5
Surface 450 m²
CHA6901 Magnifique villa à vendre !5 chambres3 salles de bains, 1 salle de bain extérieureT…
$739,112
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 3 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 330 m²
Cette belle villa de 3 chambres, 3 salles de bains offre un design moderne, le confort et be…
$638,147
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Ban Nai Trok, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ban Nai Trok, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 338 m²
Villas Larimar – Un sanctuaire côtier au cœur de Phuket Larimar Villas est une retraite luxu…
$555,806
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 453 m²
Nombre d'étages 5
$1,12M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 737 m²
CHA22349 Cette grande villa de 4 chambres offre un style de vie luxueux avec des commodités…
$1,79M
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 2 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 2
CHA6709 Cette villa spacieuse est située dans un quartier calme de Chalong, entouré de pays…
$607,357
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 2 chambres
Chalong, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 68 m²
Sol 1/1
Enjoy luxury living in Phuket, Thailand's most popular resort. This stunning new villa in M…
$213,825
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 4 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 4 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 428 m²
CHA21897 Située dans le quartier réputé de Chalong, cette villa de luxe exceptionnelle offr…
$735,899
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Chalong, Thaïlande
Villa 3 chambres
Chalong, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Découvrez un mélange raffiné d'intimité, de confort et de technologie à Elite Chalong Villa,…
$623,453
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Chalong, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller