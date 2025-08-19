Complexe résidentiel Noble Form Thonglor

Appartements de luxe à Noble Form Thonglor sont la référence du prestige au cœur de Bangkok!

Investir dans l'immobilier d'élite dans la zone la plus à la mode de la ville – Thonglor!

Il s'agit d'un nouveau condominium haut de gamme qui incarne le style Art Déco exquis, le service impeccable et l'emplacement du statut. Le projet est conçu pour ceux qui apprécient une qualité de vie exceptionnelle, l'intimité et un style de vie haut de gamme dans le centre dynamique de Bangkok.

Équipements: oasis de jardin urbain, lobby art déco, chambres de rangement électroniques, salon, bibliothèque, espace multifonctionnel, salon, salle de conférence panoramique, bar panoramique Moon Bar, piscine Sky Lagoon, jacuzzi sur la terrasse extérieure avec auvent, piscine, cascade décorative, bar de piscine, hammam, salle de gym avec vue panoramique, terrasse de yoga, barbecue, terrasse d'observation.

Emplacement idéal dans l'épicentre de la vie de Thonglor:

Accès à pied aux meilleurs restaurants, bars et clubs de Bangkok;

- près de The Commons, 72 Courtyard, J Avenue - espaces gastronomiques et de style de vie de mode;

- la proximité de Sukhumvit - la principale artère d'affaires et de divertissement de la ville;

Thonglor Soi 18 est l'un des endroits les plus prestigieux de la capitale.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.