Complexe résidentiel Noble Form Thonglor

Bangkok, Thaïlande
depuis
$243,860
;
16
ID: 27444
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • Ville
    Bangkok

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    46

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements de luxe à Noble Form Thonglor sont la référence du prestige au cœur de Bangkok!
Investir dans l'immobilier d'élite dans la zone la plus à la mode de la ville – Thonglor!

Il s'agit d'un nouveau condominium haut de gamme qui incarne le style Art Déco exquis, le service impeccable et l'emplacement du statut. Le projet est conçu pour ceux qui apprécient une qualité de vie exceptionnelle, l'intimité et un style de vie haut de gamme dans le centre dynamique de Bangkok.

Équipements: oasis de jardin urbain, lobby art déco, chambres de rangement électroniques, salon, bibliothèque, espace multifonctionnel, salon, salle de conférence panoramique, bar panoramique Moon Bar, piscine Sky Lagoon, jacuzzi sur la terrasse extérieure avec auvent, piscine, cascade décorative, bar de piscine, hammam, salle de gym avec vue panoramique, terrasse de yoga, barbecue, terrasse d'observation.

Emplacement idéal dans l'épicentre de la vie de Thonglor:
Accès à pied aux meilleurs restaurants, bars et clubs de Bangkok;
- près de The Commons, 72 Courtyard, J Avenue - espaces gastronomiques et de style de vie de mode;
- la proximité de Sukhumvit - la principale artère d'affaires et de divertissement de la ville;
Thonglor Soi 18 est l'un des endroits les plus prestigieux de la capitale.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Bangkok, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexe résidentiel Noble Form Thonglor
Bangkok, Thaïlande
depuis
$243,860
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
