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Appartements Piscine à vendre en Bang Lamung, Thaïlande

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Na Kluea
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5 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Nong Prue, Thaïlande
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Appartement 1 chambre
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
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$77,600
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Studio dans Nong Prue, Thaïlande
Studio
Nong Prue, Thaïlande
Surface 23 m²
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$64,996
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Appartement 2 chambres dans Nong Prue, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
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$267,000
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Appartement 1 chambre dans Pluak Daeng District, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Pluak Daeng District, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
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$60,700
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Appartement 1 chambre dans Pluak Daeng District, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Pluak Daeng District, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
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$80,310
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Types de propriétés en Bang Lamung

condos
studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Bang Lamung, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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