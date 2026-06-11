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Appartements avec jardin à vendre en Bang Lamung, Thaïlande

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Na Kluea
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3 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Pluak Daeng District, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Pluak Daeng District, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
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Appartement 1 chambre dans Pluak Daeng District, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Pluak Daeng District, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$80,310
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Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 8/8
WOW nouvelle marque condominium Dusit Grand Park 2 situé est situé au coeur de Jomtien. Il s…
$64,706
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Types de propriétés en Bang Lamung

condos
studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Bang Lamung, Thaïlande

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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