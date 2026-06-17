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Appartements à vendre en Na Kluea, Thaïlande

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Appartement 1 chambre dans Nong Prue, Thaïlande
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Appartement 1 chambre
Nong Prue, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$77,600
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Le Paradis privé — Condo vue piscine à vendreDécouvrez la vie confortable de la ville dans T…
$51,528
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
1 Chambre 2 Salles de bains Unité combinée à vendre à Wyndham Grand Residence Wongamat. Disp…
$399,045
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Appartement 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Sol 2/20
L'appartement de 2 chambres du Wongamat Beach Siam Penthouse 3 est un condominium en bord de…
$195,243
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Ananya Beachfront CondominiumL'un des plus prestigieux développements de Pattaya sur la plag…
$477,090
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Appartement 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Sol 7/8
Grande option pour investir! Convient à la fois pour la résidence permanente et la location!…
$125,262
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
La Riviera Wongamat – Condominium 1 chambre à vendreVivez une vie haut de gamme à The Rivier…
$139,366
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Studio Condo à vendre Le Palm Wongmat PattayaCe studio bien aménagé est situé dans la presti…
$113,155
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
La crique Pattaya 1 chambre à vendre – Ce superbe condo de 1 chambre à coucher, de 2 salles …
$678,247
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Appartement 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 16/56
Une fois Wongamat est un complexe résidentiel haut de gamme dans le prestigieux quartier Won…
$939,079
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Appartement 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Superbe condo 2 chambres vue sur la mer à l'anse de Wongamat, Pattaya – Luxury Living Beachf…
$846,847
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Appartement 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 3/8
L'hébergement avec des animaux est autorisé. L'emplacement le plus populaire de Pattaya est …
$148,723
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Lumpini Ville Wong Amat – Superbe Condo vue sur la merVivez une vue imprenable sur la mer et…
$84,983
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
À Vendre Park Beach Condo 1 chambre en front de mer à Wongamat Pattaya Cette copropriété en …
$137,994
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
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Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Opportunité d'investissement: Une fois Wongamat – North PattayaCette unité du 11e étage est …
$241,050
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Appartement 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Le Palm Wongamat: Résidence en front de mer 2BR à l'étrangerWongamat Beach, Pattaya 23 000 0…
$745,441
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Le Palm Wongamat Beach Pattaya à vendre Ce studio est situé au 9ème étage de The Palm Wonga…
$108,396
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Riviera Wongamat Condo 1 Chambre à vendreUn appartement d'une chambre bien conçu situé dans …
$130,075
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Appartement 3 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 117 m²
Sol 6/8
Appartement spacieux avec 3 chambres donnant sur la piscine, avec mobilier et appareils élec…
$221,928
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Condo de 2 chambres à vendre à Arom Wongmat PattayaCe condo haut standing de luxe à Arom Won…
$894,419
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Appartement 3 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 151 m²
Sol 4/8
Le Sanctuaire Wong Amat est un condo respectable avec vue sur la mer au nord de Pattaya, à 4…
$707,589
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Baan Plai Haad Condominium à vendre à Na KlueaVivez la vie côtière de style resort à Baan Pl…
$161,045
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Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Une fois Wongamat 1 chambre à vendre - Ce condo 1 chambre à coucher, 1 salle de bains est di…
$208,445
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Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Studio moderne Condo à vendre – La Riviera WongamatCe studio élégant offre un mélange parfai…
$108,365
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Nombre de salles de bains 1
Condominium 1 chambre à Baan Plai Haad Wong AmatCe condominium bien conçu est situé dans la …
$188,918
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Appartement 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
Sol 7/8
City Garden Tropicana est un nouveau complexe d'appartements suite dans un quartier haut de …
$321,187
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Appartement 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Sol 24/40
Côte d'Azur Beach est un nouvel appartement haut standing de luxe du développeur The Riviera…
$577,279
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Condo 2 chambres dans Na Kluea, Thaïlande
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Na Kluea, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 71 m²
Vivez le rêve en bord de mer à The Palm Wongamat Beach, un prestigieux condominium haut de g…
$457,045
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
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Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Wongamat Tower Condo Studio à vendre - Ce studio moderne, une salle de bains condo offre 40 …
$123,881
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Condo 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Condo 1 chambre
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Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Une fois Pattaya Condo Studio à vendre – Vivez une vie citadine luxueuse avec ce studio 28 S…
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