Complexe touristique

Zanzibar se développe activement, et l'un des points de croissance les plus brillants aujourd'hui sont les zones de Nungwi (nord-ouest de l'île), la perle de Zanzibar avec des plages intactes et le repos toute l'année.

Eau turquoise, sable blanc est un endroit idéal pour la détente et la plongée. la plage est à 10 minutes à pied (600 mètres) de notre complexe.



Nungwi est un aimant de la demande touristique!

Tourisme et activité:

• Une des zones les plus populaires de l'île. L'afflux annuel de touristes augmente la liquidité de l'immobilier et la stabilité des revenus locatifs.

Loyers et revenus

L'occupation moyenne en haute saison atteint 90%, le prix moyen de location des hôtels et appartements est de 80-120 $ par jour.

Les appartements ont un rendement de 12-15% par an avec le modèle de gestion approprié.

Prix de la propriété:

• Au cours des deux dernières années, la croissance a été supérieure à 35 %. Maintenant les studios près de l'océan commencent à $84,000 et continuent de croître.

Infrastructure:

• Nungvi est le centre d'attraction: restaurants, cafés, bars de plage, centres de plongée, événements actifs.

🔹Les Yeux de Zanzibar / Corps A / (1+0) - 37.2m2 / Situé au 1er étage.

Avantages:

- terrasse spacieuse;

- Hauteur du plafond de 3,5 m ;

- une planification adéquate;

- très bon prix.

Coût 84'000 $ :

réserve de 2 000 $ (le montant est inclus dans la contribution initiale);

- 31'600 $ d'acompte;

-50'400 en tranches: (mensuel / une fois sur 2 mois / trimestriel); Remboursement complet - jusqu'en décembre 2026.

"=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Avec 100% de réduction de paiement 5%