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MB HOMES

Old Customs House, 2nd Floor, Mizingani Rd, Zanzibar, Tanzania
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Type de compagnie
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Développeur
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2020
Sur la plateforme
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Moins d'un mois
Langues
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English, Русский, Türkçe
Site web
Site web
zanzibarmbinvest.ru/
Temps de travail
Fermé maintenant
À propos du développeur

La société de construction MB Homes a été fondée en 2020. Derrière notre équipe se trouve 20 ans de travail réussi dans le secteur immobilier. Nous avons une connaissance et une expérience approfondies qui nous permettent de mettre en œuvre efficacement des projets dans le domaine de l'immobilier de villégiature.

En 2020, en réalisant le potentiel et les opportunités du marché, nous avons fait un pas vers l'indépendance et créé MB Homes. Nous comprenons les besoins de nos clients et nous nous efforçons d'ouvrir de nouveaux horizons dans les endroits les plus prometteurs. Nous sommes heureux de présenter nos projets dans le Zanzibar en développement rapide. Nos projets à Zanzibar comprennent les Yeux de Zanzibar sur la plage de Nungwi, Aura Ra sur la plage de Paje, et le nouveau parc Aura sur la plage de Paje.

Prestations de service

Construction, développement, projets d'investissement. Gestion des biens et location. Vendre une propriété résidentielle. Soutien juridique à toutes les étapes de l'achat. Aide à l'obtention d'un permis de séjour.

Mes partenaires
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Nos agents en Tanzanie
Zulfiia Alimova
Zulfiia Alimova
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