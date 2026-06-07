À propos du développeur

La société de construction MB Homes a été fondée en 2020. Derrière notre équipe se trouve 20 ans de travail réussi dans le secteur immobilier. Nous avons une connaissance et une expérience approfondies qui nous permettent de mettre en œuvre efficacement des projets dans le domaine de l'immobilier de villégiature.

En 2020, en réalisant le potentiel et les opportunités du marché, nous avons fait un pas vers l'indépendance et créé MB Homes. Nous comprenons les besoins de nos clients et nous nous efforçons d'ouvrir de nouveaux horizons dans les endroits les plus prometteurs. Nous sommes heureux de présenter nos projets dans le Zanzibar en développement rapide. Nos projets à Zanzibar comprennent les Yeux de Zanzibar sur la plage de Nungwi, Aura Ra sur la plage de Paje, et le nouveau parc Aura sur la plage de Paje.