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Quartier résidentiel Villa Fo Guang Shan - STUPA

Benalmadena, Espagne
depuis
$1,97M
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ID: 39476
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1638396405
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benalmadena
  • Ville
    Arroyo de la Miel Benalmadena Costa
  • Adresse
    Calle Oregano

À propos du complexe

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We proudly present an intimate three-bedroom en-suite villa designed to capture breathtaking south-facing panoramic views. Contemporary architecture and thoughtful design ensure comfort, privacy and effortless living. The villa opens with an entrance hall featuring bespoke wardrobes and a staircase leading to the upper floor. On the ground floor, the open-plan living, dining, and kitchen area flows seamlessly onto the covered terrace and infinity pool, creating a perfect connection between indoor comfort and outdoor serenity. This level also houses the laundry area, machine room, and storage, combining practicality with refined design. A subtle architectural twist on the upper floor enhances the views from every bedroom, making the most of the surrounding landscape. The upper floor hosts all three en-suite bedrooms: the master suite with a private terrace, and two guest suites sharing a joint terrace, offering panoramic vistas and tranquil outdoor space. The basement, located at street level, accommodates a one-car garage, independent from the main house. This villa combines three en-suite bedrooms, open-plan living, terraces, and an infinity pool, offering anelevated Costa del Sol lifestyle, also reflects refined elegance and serene comfort at every turn. Recognized as the Best Luxury Villa Development on the Costa del Sol, Spain. Please contact the developer regarding the payment terms.

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Benalmadena, Espagne
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