Quartier résidentiel Core Higueron

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
New project in the hills above Fuengirola offering
spacious, bright properties built and finished to the highest standards with
top quality materials.
These stunning 2- and 3-bedroom apartments and
penthouses offer stunning views of the coast due to their elevated position.
These views can be enjoyed from the generous terraces that extend these homes.
The communal areas of this project are impressive
and include two infinity pools, fully equipped gymnasium, and a spa. You will
also find paddle tennis courts and a private putting green. All of this is set
within a large area of landscaped gardens and green areas.
Bright, open plan layouts integrate the
living/dining space with the modern equipped kitchen. A perfect space for
living and entertaining.
The properties include underground parking and a storage room.
This unique environment allows its residents to
indulge in the natural beauty of the coastline and the charm of the sea,
creating a truly unforgettable and enriching experience.
Localisation sur la carte
Benalmadena, Espagne
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour