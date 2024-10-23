  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Marbella
  4. Quartier résidentiel SkyVilla 6

Quartier résidentiel SkyVilla 6

San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$12,97M
;
20
Laisser une demande
ID: 39271
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 661156410
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Ville
    San Pedro Alcantara

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
A villa of true luxury, beginning with an impressive entrance hall that sets the tone for the grandeur within. The spacious living room, notable for its exceptional size, evokes a sense of infinite space and freedom. Throughout the property, the expansive marble floors enhance the sense of elegance, while the kitchen—masterfully designed and furnished by Fendi Casa—exemplifies refined craftsmanship. High-quality woodwork and sweeping panoramic views from the main floor terraces and sundeck further elevate the living experience. Upstairs, a private pool offers a personal oasis, complemented by the option of installing a bar or barbecue for maximum leisure and entertainment. Undoubtedly a masterpiece of contemporary luxury.

Localisation sur la carte

San Pedro Alcantara, Espagne
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$316,701
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Marbella, Espagne
depuis
$502,776
Quartier résidentiel Calanova Collection Phase 2
Mijas, Espagne
depuis
$693,966
Quartier résidentiel Seven Diamonds
Estepona, Espagne
depuis
$1,74M
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Torrevieja, Espagne
depuis
$335,391
Vous regardez
Quartier résidentiel SkyVilla 6
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$12,97M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Almara Villas
Quartier résidentiel Almara Villas
Quartier résidentiel Almara Villas
Quartier résidentiel Almara Villas
Quartier résidentiel Almara Villas
Quartier résidentiel Almara Villas
Quartier résidentiel Almara Villas
Fuengirola, Espagne
depuis
$967,002
Exclusive development of 12 single-family homes in Torreblanca (Fuengirola), a dynamic and attractive coastal city where the Mediterranean and quality of life meet in perfect harmony. This project is located in a privileged enclave of the Costa del Sol, noted for its extensive beaches, its …
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Quartier résidentiel Villas Monte Palatino
Dos Hermanas, Espagne
depuis
$1,81M
L'année de construction 2027
Discover an exclusive collection of newly built detached villas located in one of the Costa del Sol's most promising residential areas: Valle Romano, Estepona. Set in the highest part of the development, these exceptional homes enjoy spectacular open views of the Mediterranean Sea and the V…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bliss Homes
Quartier résidentiel Bliss Homes
Quartier résidentiel Bliss Homes
Quartier résidentiel Bliss Homes
Quartier résidentiel Bliss Homes
Afficher tout Quartier résidentiel Bliss Homes
Quartier résidentiel Bliss Homes
Casares, Espagne
depuis
$449,372
Residential complex has a total of 134 homes with 2, 3 and 4 bedrooms distributed in 9 blocks, whose avant-garde and modern design blends into the adjacent golf course. Its west-southwest orientation provides maximum use of natural light and views that allow you to contemplate the natural…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications