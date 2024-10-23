Quartier résidentiel SkyVilla 6

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A villa of true luxury, beginning with an impressive entrance hall that sets the tone for the grandeur within.
The spacious living room, notable for its exceptional size, evokes a sense of infinite space and freedom.
Throughout the property, the expansive marble floors enhance the sense of elegance, while the kitchen—masterfully designed and furnished by Fendi Casa—exemplifies refined craftsmanship.
High-quality woodwork and sweeping panoramic views from the main floor terraces and sundeck further elevate the living experience.
Upstairs, a private pool offers a personal oasis, complemented by the option of installing a bar or barbecue for maximum leisure and entertainment.
Undoubtedly a masterpiece of contemporary luxury.
Localisation sur la carte
San Pedro Alcantara, Espagne
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