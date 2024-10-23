Quartier résidentiel Vista Nova 6

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Updates to Finishes and Amenities. New-build development in Antequera with delivery scheduled for September 2027. We are pleased to present an exclusive development of just 6 contemporary villas within the established Mirador de las Arquillas community. This project has been updated to offer maximum value and efficiency in today’s market. The price now includes a fully equipped kitchen and a state-of-the-art geothermal heating and cooling system with a heat pump, ensuring maximum energy savings and superior thermal comfort year-round.
Each home features 3 spacious bedrooms, 2 full bathrooms, and 2 additional half-bathrooms, as well as a separate laundry area and private parking. The outdoor spaces highlight a private patio with its own pool, designed to enjoy the local climate in complete privacy. Its strategic location allows you to reach the historic center of Antequera in just a 10-minute walk, while the AVE train station is a 10-minute drive away and Málaga Airport is 40 minutes away. This is a highly sought-after real estate property for both primary residences and investment purposes due to its limited number of units and its signature design.
Localisation sur la carte
Antequera, Espagne
Soins de santé
Transport
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour