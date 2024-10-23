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Quartier résidentiel Belvedere Collection

Fuengirola, Espagne
depuis
$620,019
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ID: 39195
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1530871878
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Fuengirola
  • Adresse
    Calle Zorzal

À propos du complexe

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This new apartment complex offers the space to be yourself, focus on what matters, and reconnect with an effortless lifestyle. This boutique collection of homes overlooking the Mediterranean Sea in Torreblanca del Sol is designed for those who value tranquility, refined design, and soul-soothing views. Step inside and experience a sense of refined comfort. The interiors are thoughtfully designed, where natural light and a harmonious space create a home that feels both natural and elegant. The open spaces strike a balance between spaciousness and privacy. The expansive terraces offer beautiful sea views, inviting moments of calm from sunrise to sunset.

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Fuengirola, Espagne
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