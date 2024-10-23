Quartier résidentiel The View Marbella 3

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
New project
consisting of 70 spacious apartments and penthouses, distributed across seven
blocks.
The project sits
in the hills of Benahavís close to many fantastic golf courses and offering spectacular
views of the area and out towards the Mediterranean Sea.
The properties are designed to optimise the use of
the generous interiors and natural light. The latest technologies will create a
comfortable home as well as the highest quality materials and fittings, which
were handpicked by the design team.
The development offers
2, 3 or 4-bedroom homes with spacious interior and exterior spaces for you to
enjoy.
As you would
expect with luxury homes, there is a full range of lifestyle amenities available
to owners, including 24-hour security, a concierge, dry cleaning service,
transport, and a private chef. You
will also be able to enjoy a health club which include a full spa, gym, and
indoor and outdoor pools. There is also a children's area, so each member of
your family has a space to enjoy.
The development is surrounded by lush gardens
designed by renowned specialised landscape designers.
Localisation sur la carte
Benahavis, Espagne
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour