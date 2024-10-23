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Quartier résidentiel The View Marbella 3

Benahavis, Espagne
depuis
$1,02M
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15
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ID: 39131
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1998407093
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benahavis

À propos du complexe

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New project consisting of 70 spacious apartments and penthouses, distributed across seven blocks. The project sits in the hills of Benahavís close to many fantastic golf courses and offering spectacular views of the area and out towards the Mediterranean Sea. The properties are designed to optimise the use of the generous interiors and natural light. The latest technologies will create a comfortable home as well as the highest quality materials and fittings, which were handpicked by the design team. The development offers 2, 3 or 4-bedroom homes with spacious interior and exterior spaces for you to enjoy. As you would expect with luxury homes, there is a full range of lifestyle amenities available to owners, including 24-hour security, a concierge, dry cleaning service, transport, and a private chef. You will also be able to enjoy a health club which include a full spa, gym, and indoor and outdoor pools. There is also a children's area, so each member of your family has a space to enjoy. The development is surrounded by lush gardens designed by renowned specialised landscape designers.

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Benahavis, Espagne
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