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Quartier résidentiel NUBAY

Manilva, Espagne
depuis
$1,51M
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15
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ID: 39049
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 209268615
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Manilva

À propos du complexe

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NUBAY is a complex of 2 and 3 bedroom apartments, 3 and 4 bedroom penthouses and 5 large bungalows with 3 bedrooms 3 bathrooms plus a guest cloakroom. located on the first line of the beach. All homes will have spectacular sea views in an extraordinary location. The project combines modern design architecture with perfectly studied landscaping that surrounds the building with its large gardens and common leisure areas that allow the client to enjoy a unique concept in the first line of the beach. The location of Nubay is simply unrivalled, on the shores of the Mediterranean, close to Estepona known as the ‘jewel of the Costa del Sol’, and Sotogrande, famous for its marina and polo fields. This enclave allows you to enjoy the serenity of the sea and the tranquillity of an uncrowded environment. With proximity to unique destinations such as Marbella, Gibraltar and Tarifa, and less than an hour's drive from the airports an hour from the airports of Malaga, Gibraltar and Jerez.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

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Manilva, Espagne
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