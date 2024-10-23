Quartier résidentiel Origin

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Residential new build properties in Marbella.
Exclusive new build homes in Marbella with 1, 2 and 3 bedrooms with incredible penthouses with jacuzzi and spectacular communal areas.
A modern, private and exclusive residential development of 57 homes, designed to provide the perfect balance between privacy, comfort and tranquillity for the whole family.
Offers various types of homes, from 1 to 3 bedrooms, including ground floor apartments and penthouses with large terraces, bright interiors, excellent finishes and an impeccable layout. All penthouses and ground floor apartments include an incredible jacuzzi.
Its communal areas are designed to improve the quality of life with an outdoor swimming pool and an indoor heated swimming pool, gym, coworking area and social club with bar, as well as a large garden area with spaces where you can enjoy life to the fullest all year round.
At the same time, we have prepared a battery of upgrades with which you can improve and personalise the different rooms to your liking. Customisation options are a reality thanks to the Custom Manager service.
Localisation sur la carte
Rio Real, Espagne
Transport
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour