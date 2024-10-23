  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Benalmadena
  4. Quartier résidentiel 7 Diamonds

Quartier résidentiel 7 Diamonds

Benalmadena, Espagne
depuis
$2,96M
;
20
Laisser une demande
ID: 39117
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 602745333
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benalmadena
  • Adresse
    Calle Washington

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Seven exclusive homes that are not only visually stunning but also highly functional and sustainable, offering a perfect blend of elegance, quality, and eco-conscious design. Residents can enjoy the best of both worlds: the serenity of a private enclave in La Capellania and the convenience of nearby urban amenities in Malaga and Marbella. The community offers a range of services and amenities, including nearby shopping centers, fine dining, golf courses, and health clubs. For nature lovers, the surrounding mountains and hiking trails provide endless opportunities for outdoor activities, while those seeking relaxation can enjoy the peaceful ambiance that defines the neighborhood. Its proximity to major roads ensures seamless connections to neighboring cities such as Benalmádena and Fuengirola, as well as Málaga and Marbella’s bustling city centers and the international airport within 15 minutes drive.

Localisation sur la carte

Benalmadena, Espagne
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
depuis
$321,327
Quartier résidentiel Villa Isola
Benahavis, Espagne
depuis
$7,82M
Quartier résidentiel Royal Palms Mijas IV-3
Mijas, Espagne
depuis
$1,54M
Quartier résidentiel Culmia Cala Swing Mijas II
Mijas, Espagne
depuis
$343,570
Immeuble KASIA V
Torrevieja, Espagne
depuis
$389,523
Vous regardez
Quartier résidentiel 7 Diamonds
Benalmadena, Espagne
depuis
$2,96M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Villa Ana
Quartier résidentiel Villa Ana
Quartier résidentiel Villa Ana
Quartier résidentiel Villa Ana
Quartier résidentiel Villa Ana
Afficher tout Quartier résidentiel Villa Ana
Quartier résidentiel Villa Ana
Artola, Espagne
depuis
$3,98M
Contemporary villa on 3 levels in Artola, Cabopino. Privileged location with views to the coast and nature. 5 en-suite bedrooms and 2 separate toilets on two levels. The first level has space for a gymnasium, cinema room and laundry room, plus a parking area for 2/3 cars. High ceilings an…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Almina Residences
Quartier résidentiel Almina Residences
Quartier résidentiel Almina Residences
Quartier résidentiel Almina Residences
Quartier résidentiel Almina Residences
Afficher tout Quartier résidentiel Almina Residences
Quartier résidentiel Almina Residences
Estepona, Espagne
depuis
$761,617
Discover the height of contemporary living. A collection of 60 exclusive homes includes ground-floor apartments with private gardens, first-floor residences combining space and convenience, first-floor duplexes with terraces and solariums, and luxurious penthouses with expansive terraces and…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Belvedere Collection
Quartier résidentiel Belvedere Collection
Quartier résidentiel Belvedere Collection
Quartier résidentiel Belvedere Collection
Quartier résidentiel Belvedere Collection
Afficher tout Quartier résidentiel Belvedere Collection
Quartier résidentiel Belvedere Collection
Fuengirola, Espagne
depuis
$620,019
This new apartment complex offers the space to be yourself, focus on what matters, and reconnect with an effortless lifestyle. This boutique collection of homes overlooking the Mediterranean Sea in Torreblanca del Sol is designed for those who value tranquility, refined design, and soul-soo…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications