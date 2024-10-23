Quartier résidentiel Ayana Estepona

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Nouveau projet de 140 appartements et penthouses exclusifs, tous situés dans des jardins tropicaux luxuriants au sein d'une communauté fermée. Le projet comprend également un clubhouse et un spa dédiés, avec les services d'un concierge disponible pour les résidents.
Le projet propose une collection de propriétés comprenant deux, trois et quatre chambres. Les nouvelles maisons de luxe ont été conçues avec soin pour accentuer le style de vie et le sentiment décontracté d'Estepona et du New Golden Mile.
Conçu avec soin pour se fondre parfaitement dans l'environnement, est conçu pour accentuer le style de vie quintessence et l'ambiance décontractée d'Estepona.
Au rez-de-chaussée, vous pouvez choisir entre une propriété de deux ou trois chambres, chacune avec un jardin privé. Au premier étage il y a des appartements de trois chambres, tandis qu'au deuxième étage il y a des penthouses de trois chambres qui viennent avec un solarium privé!
Avec une architecture sophistiquée de Villarroel Torrico, des intérieurs inspirants de Gunni & Trentino et en tant qu'ajustement standard dans chaque appartement shaowcases Lutron , un système d'automatisation sans fil de la maison intelligente, une première pour le développement d'appartements sur la Costa del Sol .
Le projet est construit autour de 27000m2 de jardins tropicaux et paysagers avec trois piscines extérieures, dont l'une est chauffée, un Clubhouse central avec salon co-travail, café-bar, spa, piscine intérieure et gymnase et avec sécurité 24h/24.
Localisation sur la carte
Estepona, Espagne
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour