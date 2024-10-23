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Quartier résidentiel Ayana Estepona

Estepona, Espagne
depuis
$847,549
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19
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ID: 38953
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1690020350
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Estepona
  • Adresse
    Calle Casas del Padron

À propos du complexe

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Nouveau projet de 140 appartements et penthouses exclusifs, tous situés dans des jardins tropicaux luxuriants au sein d'une communauté fermée. Le projet comprend également un clubhouse et un spa dédiés, avec les services d'un concierge disponible pour les résidents. Le projet propose une collection de propriétés comprenant deux, trois et quatre chambres. Les nouvelles maisons de luxe ont été conçues avec soin pour accentuer le style de vie et le sentiment décontracté d'Estepona et du New Golden Mile. Conçu avec soin pour se fondre parfaitement dans l'environnement, est conçu pour accentuer le style de vie quintessence et l'ambiance décontractée d'Estepona. Au rez-de-chaussée, vous pouvez choisir entre une propriété de deux ou trois chambres, chacune avec un jardin privé. Au premier étage il y a des appartements de trois chambres, tandis qu'au deuxième étage il y a des penthouses de trois chambres qui viennent avec un solarium privé! Avec une architecture sophistiquée de Villarroel Torrico, des intérieurs inspirants de Gunni & Trentino et en tant qu'ajustement standard dans chaque appartement shaowcases Lutron , un système d'automatisation sans fil de la maison intelligente, une première pour le développement d'appartements sur la Costa del Sol . Le projet est construit autour de 27000m2 de jardins tropicaux et paysagers avec trois piscines extérieures, dont l'une est chauffée, un Clubhouse central avec salon co-travail, café-bar, spa, piscine intérieure et gymnase et avec sécurité 24h/24.

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Estepona, Espagne
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