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Quartier résidentiel Moon 64 Residencial

Manilva, Espagne
depuis
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ID: 39212
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1065694380
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Manilva
  • Adresse
    Calle Brillante

À propos du complexe

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An exclusive residential complex with contemporary design, composed of two elegant crescent-shaped architectural volumes, each featuring thirty-two residences distributed across four levels: ground floor, first floor, second floor, and penthouse level. The development offers a total of sixty-four exceptional 2- and 3-bedroom residences, fully equipped with a furnished kit chen, appliances, aerothermal water heater for domestic hot water, aerothermal climate control, air conditioning, heating, and double-glazing systems for enhanced energy efficiency. All units feature panoramic terraces with stunning views of the mountains and the sea. Ground-floor units include private gardens and swimming pools, while penthouse units boast private solariums.

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Manilva, Espagne
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