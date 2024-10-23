Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga

Appartements de luxe en bord de mer à proximité des commodités à Malaga

Malaga est la ville de la Costa del Sol. Elle est bien connue pour ses plages, son patrimoine historique et culturel et sa vie active. Malaga n'est pas seulement une porte d'entrée vers la Costa del Sol, mais aussi une ville dynamique avec une histoire riche, une scène artistique florissante et un style de vie méditerranéen décontracté qui attire les visiteurs toute l'année.

Le complexe est bien relié au centre de Malaga. Il se trouve à 4 km du port de Malaga en marchant le long de la promenade, à moins de 4 km de la gare principale et à 5 km de l'aéroport international. Ce complexe moderne est situé dans une zone privilégiée de Malaga qui offre des installations sportives, des hôpitaux, des écoles, des restaurants, des universités et des zones de sports de plein air avec un climat méridional idyllique. De plus, vous pouvez y trouver des espaces verts et des lieux de repos.

Les appartements à vendre à Malaga en Espagne offrent un nouveau concept de développement résidentiel en bord de mer à Malaga. Ils ont une disposition verticale répartie sur plusieurs étages qui s'ouvrent sur l'extérieur et offrent des vues panoramiques spectaculaires. Le complexe dispose d’installations adaptées à tous les styles de vie, comme des espaces verts, une piscine à débordement intérieure et extérieure, une salle de sport, un club social, un sauna et un spa, un solarium, une salle de coworking et un espace pour enfants.

Le complexe propose un système de maisons d’une à quatre chambres, de duplex et de penthouses échelonnés qui comprennent une piscine sur le toit et une piscine à débordement design. Toutes les maisons disposent de grandes terrasses avec des vues spectaculaires sur la mer et d’un système aérothermique pour la climatisation, une source d’énergie écologique et respectueuse de l’environnement.

AGP-00951