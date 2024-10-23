  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Malaga
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga

Malaga, Espagne
depuis
$4,34M
;
32
Laisser une demande
ID: 27795
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Malaga Costa del Sol
  • Ville
    Malaga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements de luxe en bord de mer à proximité des commodités à Malaga

Malaga est la ville de la Costa del Sol. Elle est bien connue pour ses plages, son patrimoine historique et culturel et sa vie active. Malaga n'est pas seulement une porte d'entrée vers la Costa del Sol, mais aussi une ville dynamique avec une histoire riche, une scène artistique florissante et un style de vie méditerranéen décontracté qui attire les visiteurs toute l'année.

Le complexe est bien relié au centre de Malaga. Il se trouve à 4 km du port de Malaga en marchant le long de la promenade, à moins de 4 km de la gare principale et à 5 km de l'aéroport international. Ce complexe moderne est situé dans une zone privilégiée de Malaga qui offre des installations sportives, des hôpitaux, des écoles, des restaurants, des universités et des zones de sports de plein air avec un climat méridional idyllique. De plus, vous pouvez y trouver des espaces verts et des lieux de repos.

Les appartements à vendre à Malaga en Espagne offrent un nouveau concept de développement résidentiel en bord de mer à Malaga. Ils ont une disposition verticale répartie sur plusieurs étages qui s'ouvrent sur l'extérieur et offrent des vues panoramiques spectaculaires. Le complexe dispose d’installations adaptées à tous les styles de vie, comme des espaces verts, une piscine à débordement intérieure et extérieure, une salle de sport, un club social, un sauna et un spa, un solarium, une salle de coworking et un espace pour enfants.

Le complexe propose un système de maisons d’une à quatre chambres, de duplex et de penthouses échelonnés qui comprennent une piscine sur le toit et une piscine à débordement design. Toutes les maisons disposent de grandes terrasses avec des vues spectaculaires sur la mer et d’un système aérothermique pour la climatisation, une source d’énergie écologique et respectueuse de l’environnement.


AGP-00951

Localisation sur la carte

Malaga, Espagne
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$529,753
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Torrevieja, Espagne
depuis
$337,864
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Espagne
depuis
$357,877
Immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante
Finestrat, Espagne
depuis
$606,273
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$623,931
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$4,34M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
San Javier, Espagne
depuis
$297,364
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 51–115 m²
3 objets immobiliers 3
AMARA MARIS Plage & Spa — Il s'agit d'un nouveau complexe résidentiel de luxe situé sur la côte méditerranéenne, dans la magnifique station balnéaire de La Manga del Mar Menor, sur la Costa Cálida. Le complexe se compose de deux blocs de 9 étages avec 1 à 3 chambres, d'appartements avec terr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
336,687
Apartment 2 chambres
98.0
541,525
Apartment 3 chambres
115.0
647,475
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
el Verger, Espagne
depuis
$409,675
Appartements neufs de 1 à 3 chambres avec piscine et spa à El Verger, Alicante Niché au cœur de la région de la Marina Alta, El Verger allie avec sérénité charme côtier et commodités du quotidien. Entouré d'un cadre naturel exceptionnel, ce village paisible est situé à proximité des plages d…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Afficher tout Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Espagne
depuis
$412,030
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec vue sur les Salinas à San Miguel San Miguel de Salinas est une charmante ville de l'intérieur des terres située dans la province d'Alicante. Connue pour son caractère espagnol traditionnel et sa proximité avec la campagne et la côte, elle offre u…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications