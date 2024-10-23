  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Benahavis
  Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis

Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis

Benahavis, Espagne
depuis
$9,54M
;
30
ID: 27914
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Village
    Benahavis

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Villas Individuelles inspirées de Lamborghini à Benahavis Costa del Sol

Les villas sont situées à Benahavis, un quartier prestigieux de la région de Costa del Sol, à Malaga. Benahavis est l'un des lieux de vie les plus prestigieux d'Espagne, si l'on excepte l'ensemble de la région de Costa del Sol. Benahavis offre un climat merveilleusement doux, des plages de sable et des beautés naturelles impressionnantes. La région offre un large éventail de commodités sociales et d'installations sportives, y compris plusieurs terrains de golf de renommée mondiale. Benahavis permet également de se déplacer facilement d'une ville à l'autre grâce à un réseau routier bien développé. Puerto Banus et Marbella sont facilement accessibles depuis Benahavis.

Les villas offrent un design unique inspiré d'un projet Lamborghini. L'intérieur et l'extérieur des villas sont spacieux et élégants. Le développeur du projet s'est concentré sur l'espace et l'aspect pratique des villas. Les investisseurs qui veulent acheter des villas à Benahavis vont adorer ce projet!

Il y a 53 villas individuelles dans cette résidence luxueuse. Chacune des villas couvre une superficie de plus de 1.000 m². La localisation à flanc de colline de la résidence offre aux résidents chanceux des vues magnifiques. La résidence offre une sécurité 24/7, une piscine exceptionnelle et des jardins paysagers.

Les villas à acheter à Benahavis sont équipées de fenêtres à double vitrage, de systèmes de refroidissement et de chauffage, de cuisines intégrées, un SPA, un sauna, un bain de vapeur, un cinéma maison et une salle multi-usage. En option, vous pouvez utiliser la salle polyvalente comme salle de sport.


AGP-00783

Localisation sur la carte

Benahavis, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis
Benahavis, Espagne
depuis
$9,54M
