  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Malaga
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Malaga, Espagne

Marbella
1
Costa del Sol
8
San Pedro Alcantara
1
La Axarquia
1
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Afficher tout Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Espagne
depuis
$9,08M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Diamond this is the name of these last 2 fabulous properties. The villas are distributed over four levels, hosting 6 bedrooms. Spacious terrace to breathe sea air, wonderful view of the sea and the golf course. The views are the perfect setting for family and social gatherings, while the ex…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa Villas en copropriété avec vue panoramique à Vélez Málaga
Villa Villas en copropriété avec vue panoramique à Vélez Málaga
Villa Villas en copropriété avec vue panoramique à Vélez Málaga
Villa Villas en copropriété avec vue panoramique à Vélez Málaga
Villa Villas en copropriété avec vue panoramique à Vélez Málaga
Afficher tout Villa Villas en copropriété avec vue panoramique à Vélez Málaga
Villa Villas en copropriété avec vue panoramique à Vélez Málaga
Velez Malaga, Espagne
depuis
$457,993
L'année de construction 2028
Villas avec vue sur la mer et terrasses spacieuses dans un emplacement prestigieux à Malaga Lagos est un charmant hameau côtier situé à l'extrémité est de Vélez-Málaga, niché entre El Morche et Mezquitilla. Ce petit village de pêcheurs a conservé son caractère andalou traditionnel, avec ses …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis
Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis
Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis
Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis
Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis
Afficher tout Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis
Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis
Benahavis, Espagne
depuis
$14,18M
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Villas Individuelles inspirées de Lamborghini à Benahavis Costa del Sol Les villas sont situées à Benahavis, un quartier prestigieux de la région de Costa del Sol, à Malaga. Benahavis est l'un des lieux de vie les plus prestigieux d'Espagne, si l'on excepte l'ensemble de la région de Costa d…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
OneOne
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Afficher tout Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Espagne
depuis
$6,62M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Propriété de valeur répartie sur 4 niveaux à flanc de colline, offrant des vues imprenables depuis chaque pièce, notamment depuis la vue panoramique sur la terrasse. Avec 5 chambres et beaucoup d'espaces communs, les espaces, caractérisés par une cave, une salle polyvalente. L'espace piscine…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Afficher tout Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Espagne
depuis
$5,71M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Precious property with glorious gardens and sands. This is the latest available 4 bedroom villa named Esmeralda, from Darglobal's prestigious portfolio with partial golf course views. Here everything is created to give you a more relaxing experience. Located within the gated community of Lo…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa Villa Spacieuse à Benalmadena Avec Vue Panoramique Sur Mer
Villa Villa Spacieuse à Benalmadena Avec Vue Panoramique Sur Mer
Villa Villa Spacieuse à Benalmadena Avec Vue Panoramique Sur Mer
Villa Villa Spacieuse à Benalmadena Avec Vue Panoramique Sur Mer
Villa Villa Spacieuse à Benalmadena Avec Vue Panoramique Sur Mer
Afficher tout Villa Villa Spacieuse à Benalmadena Avec Vue Panoramique Sur Mer
Villa Villa Spacieuse à Benalmadena Avec Vue Panoramique Sur Mer
Benalmadena, Espagne
depuis
$1,84M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Villa Vue Mer dans un Emplacement Prestigieux à Benalmadena La villa se trouve dans une zone côtière à Benalmadena. Benaldamena est un espace de vie idéal situé sur la Costa del Sol, dans la partie sud de la région d'Endulus. La villa sur un plateau offre des vues précieuses à ses nouveaux r…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Villa Villa Économe en Énergie Dans une Zone Prestigieuse à Mijas
Villa Villa Économe en Énergie Dans une Zone Prestigieuse à Mijas
Villa Villa Économe en Énergie Dans une Zone Prestigieuse à Mijas
Villa Villa Économe en Énergie Dans une Zone Prestigieuse à Mijas
Villa Villa Économe en Énergie Dans une Zone Prestigieuse à Mijas
Afficher tout Villa Villa Économe en Énergie Dans une Zone Prestigieuse à Mijas
Villa Villa Économe en Énergie Dans une Zone Prestigieuse à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$1,52M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Villa Individuelle avec Vue sur la Ville Dans une Zone Tranquille à Mijas La villa élégante est située à Mijas, Malaga dans la région de la Costa del Sol en Espagne. La région offre un climat merveilleux, des belles plages de sable, des beautés naturelles exclusives, des structures routières…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Afficher tout Villa
Villa
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$3,44M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Agence
Marbella Company Real Estate
Laisser une demande
Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis
Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis
Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis
Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis
Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis
Afficher tout Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis
Villa Villas Lamborghini avec Espaces Spacieux à Benahavis
Benahavis, Espagne
depuis
$9,92M
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Villas Individuelles inspirées de Lamborghini à Benahavis Costa del Sol Les villas sont situées à Benahavis, un quartier prestigieux de la région de Costa del Sol, à Malaga. Benahavis est l'un des lieux de vie les plus prestigieux d'Espagne, si l'on excepte l'ensemble de la région de Costa d…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller