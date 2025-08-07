Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements Piscine à vendre en Badajoz, Espagne

4 propriétés total trouvé
Appartement dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement
Helechosa de los Montes, Espagne
Surface 106 m²
Le complexe est situé sur la Costa Blanca, sur la plage de l'Albir à Alfaz del Pi (Alicante)…
$506,243
Appartement dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement
Helechosa de los Montes, Espagne
Surface 190 m²
Le projet se compose de 14 appartements, tous dotés de grandes terrasses, de deux locaux com…
$1,00M
Appartement dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement
Helechosa de los Montes, Espagne
Surface 138 m²
Nouveaux bungalows complexes résidentiels dans le prestigieux quartier Finestrat Benidorm su…
$361,499
Appartement dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement
Helechosa de los Montes, Espagne
Surface 107 m²
Le complexe est situé sur la Costa Blanca, sur la plage de l'Albir à Alfaz del Pi, et consti…
$650,884
