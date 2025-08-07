Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec jardin à vendre en Badajoz, Espagne

8 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 4 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 156 m²
No17.2nd Plant. A great apartment of a new construction located in the center of the city of…
$509,063
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Helechosa de los Montes, Espagne
Penthouse 1 chambre
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Penthouse Maisonette built in 2018. South-west exhibition. The first floor: open kitchen wit…
$436,070
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 119 m²
Nice apartment in private urbanization in the Selwo area, the house is distributed in an ent…
$265,764
Laisser une demande
TekceTekce
Studio dans Helechosa de los Montes, Espagne
Studio
Helechosa de los Montes, Espagne
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Study 200 meters from the beach. This is a very bright ground floor in urbanization with a …
$184,408
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
Nº 12. 1st Plant.Magnific New construction apartment located in the center of the city of Es…
$288,392
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Penthouse 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Attic in the new area of ​​Los Lances Beach. It is located in urbanization with gardens and…
$412,205
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Great floor in a high standing residential area, saved 24 hours, in the beach front line 10 …
$649,766
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Nº14. 2nd Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of…
$254,300
Laisser une demande

