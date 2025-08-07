Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Badajoz, Espagne

89 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Penthouse 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 93 m²
A great penthouse on Estepon's beach. Unrivaled location, surrounded by all kinds of serv…
$341,696
Appartement 1 chambre dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 1 chambre
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Apartment at the beach in Estepona, floor of a very wide room, ideal for holiday rental or a…
$147,526
Appartement 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Surface 94 m²
NEW BUILD SEAFRONT RESIDENTIAL COMPLEX IN VILLAYOJOSANew Build seafront private urbanization…
$708,019
TekceTekce
Appartement 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Surface 78 m²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$269,949
Appartement 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Surface 101 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL IN EL RASO, GUARDAMAR DEL SEGURANew Build residential complex of mode…
$255,867
Appartement 4 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 4 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 170 m²
It is possible to buy two floors in the center, two are sold together, one on the first floo…
$356,883
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Surface 78 m²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$269,731
Appartement 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
A flat in the center of Estepona with three bedrooms and bathroom, in good condition and can…
$115,038
Appartement 4 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 4 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 156 m²
No17.2nd Plant. A great apartment of a new construction located in the center of the city of…
$509,063
Penthouse 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Penthouse 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
Beautifully decorated two -level penthouse with a view of the sea and golf course. With the…
$374,239
Penthouse 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Penthouse 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Surface 70 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN LOS ALTOSNew Build modern apartments and penthouses with an…
$303,904
Appartement 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Surface 75 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN LOMAS DE CABO ROIGNew Build Luxury Residential complex loca…
$342,681
Appartement 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Surface 71 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA New Build modern-style residential co…
$315,939
Penthouse 1 chambre dans Helechosa de los Montes, Espagne
Penthouse 1 chambre
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Penthouse Maisonette built in 2018. South-west exhibition. The first floor: open kitchen wit…
$436,070
Appartement 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
No. 3 Low plants. A beautiful apartment in a new building located in the center of the city …
$216,950
Appartement 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Surface 90 m²
BEAUTIFUL NEW BUILD TOWNHOUSES IN PILAR DE LA HORADADA New Build residential offers you 26 …
$269,731
Appartement 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 146 m²
Nº 28. 3rd Attic Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the …
$758,215
Appartement 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Apartment in full sports port with surveillance at 24h, near all services this fantastic flo…
$260,340
Appartement 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Floor to live. It is in 5 min zone walking to the historic center. It is a second plant wi…
$168,136
Appartement 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Surface 98 m²
HOUSING IN FIRST LINE OF SEA in Punta Prima, Torrevieja, with exclusive views of the sea an…
$489,330
Appartement 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Fantastic two -bedroom apartment in the center of Estepona, very well located near all kinds…
$162,713
Appartement dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement
Helechosa de los Montes, Espagne
Surface 106 m²
Le complexe est situé sur la Costa Blanca, sur la plage de l'Albir à Alfaz del Pi (Alicante)…
$506,243
Appartement 1 chambre dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 1 chambre
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 1
Surface 42 m²
BEAUTIFUL RESIDENTIAL COMPLEX NEAR ARCHENAResidential complex with 47 fully equipped apartme…
$92,478
Appartement dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement
Helechosa de los Montes, Espagne
Surface 190 m²
Le projet se compose de 14 appartements, tous dotés de grandes terrasses, de deux locaux com…
$1,00M
Appartement 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Apartment totally renovated, very bright since its orientation enters light all day. It is …
$144,272
Appartement 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 119 m²
Nice apartment in private urbanization in the Selwo area, the house is distributed in an ent…
$265,764
Appartement 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
No. 6. 1. Planta. A great apartment of a new construction located in the center of the city …
$272,576
Appartement 1 chambre dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 1 chambre
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 1
Surface 64 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL IN TORREVIEJANew Build residential just 5 minutes walk from Los Locos …
$251,619
Appartement 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Surface 86 m²
Gated residential with 40 homes close to Villamartin golf course. lt consists of 2 blocks of…
$303,636
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Surface 80 m²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$269,513
Caractéristiques des propriétés en Badajoz, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
