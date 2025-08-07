Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec garage à vendre en Badajoz, Espagne

8 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Penthouse 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
Beautifully decorated two -level penthouse with a view of the sea and golf course. With the…
$374,239
Penthouse 1 chambre dans Helechosa de los Montes, Espagne
Penthouse 1 chambre
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Penthouse Maisonette built in 2018. South-west exhibition. The first floor: open kitchen wit…
$436,070
Appartement 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
A beautiful apartment in the best district of the Spanish alley due to the views and peace, …
$482,714
Appartement 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Excellent floor very well located with views and in an excellent position in Estepona with a…
$334,103
Appartement 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
In the magnificent urbanization of Coto Real Apartment with a view of the sea Closed urbani…
$195,255
Appartement 1 chambre dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 1 chambre
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nice Apartment North Estepona. Modern with great qualities, double glazing windows, large …
$137,763
Appartement 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
A beautiful apartment in a new garden completely renovated, the apartment is divided into th…
$216,950
Appartement 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartement 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Magnificent floor in the first line beach with all the comforts that a property of this cate…
$402,442
