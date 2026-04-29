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Propriétées résidentielles à vendre en Sharurah, Arabie saoudite

maisons
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4 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Sharurah, Arabie saoudite
Villa 3 chambres
Sharurah, Arabie saoudite
Nombre de pièces 3
Surface 103 m²
Dans le village de Polanyi (Allemand: Polern), situé à 25 minutes en voiture de Kaposvar, av…
$171,789
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Château dans Sharurah, Arabie saoudite
Château
Sharurah, Arabie saoudite
En Hongrie en 8707 Puzstakovacsi (comté de Somogy), une petite maison de campagne à rénover …
$176,496
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Villa 5 chambres dans Sharurah, Arabie saoudite
Villa 5 chambres
Sharurah, Arabie saoudite
Nombre de pièces 5
Surface 133 m²
La charmante villa ancienne avec maison d'hôtes est à vendre à 7400 Kaposvár, Transdanubie d…
$185,321
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Maison 6 chambres dans Sharurah, Arabie saoudite
Maison 6 chambres
Sharurah, Arabie saoudite
Nombre de pièces 6
Surface 128 m²
La petite ville d'Igal est située dans le sud de la Transdanubie/Hongrie, env. À 40 km du la…
$147,080
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