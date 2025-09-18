Village de chalets Negorod Toksovo

  1. Realting.com
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$90,254
15
ID: 28044
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 4754
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 18/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Vsevolozhsky District
  • Ville
    Leskolovskoe selskoe poselenie

À propos du complexe

Il est temps de prendre les bonnes décisions ! Achetez un terrain en FACT avec un avantage supplémentaire en versements sans intérêt pour la première année! Zones picturales en tranches du propriétaire. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs. Appelez-moi !

Les ménages et les installations d'aménagement paysager de Negorod Toksovo sont fabriqués dans un style unique inspiré de l'architecture danoise. Ainsi, le projet est un environnement holistique et harmonieux – une combinaison de minimalisme, de fonctionnalité et d'élégance européenne.

→ Zones améliorées de 10 acres avec entrée à chacun d'eux
15 kW, gazoduc principal (communications souterraines)
→ Groupe d'entrée avec point de contrôle, périmètre fermé et surveillé
→ Un réseau de rue et de route pour un mouvement confortable est également pensé: routes asphaltées avec drainage souterrain, avec trottoirs et une piste cyclable, éclairage de nuit est mis en œuvre
→ Le parc forestier adjacent au massif sera un lieu de promenades relaxantes.
→ Il y a une occasion d'acheter une maison prête à l'emploi

Lieu

20 minutes de la Ring Road et MEGA Parnasus sur l'autoroute Novopriozerskoe, à moins d'une heure des quartiers nord de la ville. A proximité de la station de Okhta Park, le complexe de Slope Nord, Zubrovnik Ecopark, UTC Kavgolovo. A Toksovo - magasins, restaurants, clubs de sports et d'enfants, écoles et jardins d'enfants.


Conditions d'achat
100% paiement et hypothèque à partir de 6%
→ Installation sans intérêt du propriétaire
→ Une transaction rentable avec un rachat rapide de votre propriété

Garantie:
→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents
→ Le projet est mis en œuvre par FACT.
→ La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site

Section 12. Numéro cadastrale 1: 47:07:0154001:1275

Localisation sur la carte

Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie

